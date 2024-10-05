3 Ülkenin İnternetini Yanlışlıkla Kesen 75 Yaşındaki Kadının Trajikomik Hikayesi
3 Ülkenin İnternetini Yanlışlıkla Kesen 75 Yaşındaki Kadının Trajikomik Hikayesi
Hepimiz teknoloji mucizelerine şahit oluyoruz. Ancak bazen tüm bu ileri teknoloji bir kürek darbesiyle yerle bir olabiliyor.
Hem de bunu yapan, sadece geçimini sağlamak için bakır arayan yaşlı bir kadın olduğunda, bu durum ister istemez yüzünüzde bir tebessüm bırakıyor.
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Son yıllarda ekonomik zorluklar nedeniyle bakır arayışı hız kazanmış durumda. Eski telekomünikasyon kabloları yer altında terk edilmiş halde yatarken, bazıları bunları kazıp hurda olarak satmaya çalışıyor.
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Fakat burada önemli bir sorun var: Bakır kablolar genellikle PVC boruların içinde bulunuyor. Ne yazık ki, fiber optik kablolar da aynı şekilde borular içinde gömülü.
Bu da yanlışlıkla fiber optik kabloların kesilmesine neden olabiliyor. Sonuç? Belli bir bölgedeki telefon ve internet trafiği durma noktasına gelebiliyor.
Ancak Gürcistan’da yaşanan olay, bu tip kesintilerin sıradan bir örneği değildi. 75 yaşındaki yaşlı bir kadın, bakır ararken yanlışlıkla bir fiber optik kabloyu kesti ve sonuç olarak Ermenistan’ın internetinin %90’ı bir anda kesildi.
Bu durum sadece Ermenistan’ı değil, Gürcistan’ın büyük bir bölümünü ve bazı Azerbaycan bölgelerini de etkiledi.
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Olay 28 Mart günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis yakınlarında yaşandı. Yaşlı kadın, geçimini sağlamak için bakır ararken farkında olmadan ülkenin internet omurgasına zarar verdi. Bu kablo, Ermenistan’ın internet trafiğinin %90’ını sağlıyordu.
Olayın ardından, 3.2 milyon insan yaklaşık beş saat boyunca internetsiz kaldı. Başkent Erivan’da haber ajansları bile boş ekranlara bakıyordu.
Bir ülkenin dijital dünyası, bir kürek darbesiyle durma noktasına geldi. İnternet sağlayıcıları ArmenTel, FiberNet Communication ve GNC-Alfa bu süre zarfında hizmet veremez hale geldi.
Bu trajikomik olay, ne kadar ileri teknolojiye sahip olursak olalım, basit bir hatanın tüm sistemi nasıl alt üst edebileceğini gösterdi.
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