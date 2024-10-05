3 Ülkenin İnternetini Yanlışlıkla Kesen 75 Yaşındaki Kadının Trajikomik Hikayesi

Hepimiz teknoloji mucizelerine şahit oluyoruz. Ancak bazen tüm bu ileri teknoloji bir kürek darbesiyle yerle bir olabiliyor.

Hem de bunu yapan, sadece geçimini sağlamak için bakır arayan yaşlı bir kadın olduğunda, bu durum ister istemez yüzünüzde bir tebessüm bırakıyor.