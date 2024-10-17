Herkes Bi' Mutsuz: Eski Fotoğraflarda İnsanlar Neden Zorla Çektirilmiş Gibi Hiç Gülmezdi?

Eski fotoğraflara bakınca dikkat çeken ilk şey, insanların neden bu kadar ciddi olduğu değil mi? Şimdiki gibi gülümsemeler, espriler, neşeli pozlar neredeyse hiç yok. Peki, neden?

O dönemde insanların fotoğraflarda gülümsememelerinin ardında tahmin edilenden çok daha derin sebepler yatıyor.

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