Herkes Bi' Mutsuz: Eski Fotoğraflarda İnsanlar Neden Zorla Çektirilmiş Gibi Hiç Gülmezdi?
Herkes Bi' Mutsuz: Eski Fotoğraflarda İnsanlar Neden Zorla Çektirilmiş Gibi Hiç Gülmezdi?
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19. yüzyılda diş bakımı ve genel hijyen, bugün bildiğimizden çok daha farklıydı. Çoğu insanın çürük ya da eksik dişleri vardı ve bu, bir gülümsemenin hoş karşılanmaması için yeterli bir sebepti.
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Ancak bu teoriyi sorgulayanlar da var. Eğer teori doğru olsaydı, o dönemde dişleri iyi olan insanlar neden gülümsemiyordu? Belki de toplumda kimse, başkalarının diş sağlığına göre kendini değerlendirmiyordu.
Bir diğer popüler teori ise fotoğrafçılığın o dönemdeki teknolojik kısıtlamalarıyla ilgili. İlk nesil kameralar, bir fotoğrafı çekmeden önce dakikalarca hazırlık yapmayı gerektiriyordu.
Birkaç dakika boyunca sabit bir şekilde gülümsemek neredeyse imkansızdı. Ancak 1850'lerden sonra fotoğraf makineleri gelişti ve birkaç saniye içinde fotoğraf çekmek mümkün oldu.
O zaman bile insanların neden gülümsemediğini açıklamak zor. Yani, teknoloji tamamen suçlu olmayabilir.
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Fotoğrafçılar, eski portre resimlerinden ilham alarak ciddi duruşları tercih etmiş olabilirler. Özellikle Viktorya dönemi portrelerinde insanlar, uzun süre poz verdikleri için ciddi duruyorlardı. Fotoğrafçılar da bu geleneği sürdürmüş olabilir.
19. yüzyılın başlarında, “peynir” demek yerine "erik" gibi kelimeler kullanılarak insanlara dudaklarını büzmeleri öğretilirdi. Bu da küçük ve ciddi bir ağız ifadesi yaratırdı.
En mantıklı açıklama, insanların fotoğraflarda nasıl görünmek istediklerine dayanıyor. O dönemde kraliyet ailesi üyeleri ve zengin insanlar portrelerinde hep ciddi ve vakur pozlar verirdi.
Bu, onların güç ve zenginlik sembolüydü. Fotoğraf çekilen herkes, aynı ciddiyetle görünerek toplumda saygın bir yer edinmek istiyordu.
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