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Optimus Getir Götürünü Yapar: 1966 Yılında İngiltere'de Piyasaya Sürülen Tinker Temizlik Robotu

Optimus Getir Götürünü Yapar: 1966 Yılında İngiltere'de Piyasaya Sürülen Tinker Temizlik Robotu

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
17.10.2024 - 15:03

Tinker, 1966'da ev işlerine yardım edebilecek bir robot olarak tanıtıldığında, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Arabaları yıkamak, bahçedeki yabani otları temizlemek hatta bebekleri gezdirmek gibi görevleri yerine getirebiliyordu.

Peki, bu mucizevi robot nasıl çalışıyordu ve neden zamanla tarihin tozlu sayfalarına karıştı?

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David Weston, Tinker’ı günlük hayattaki birçok işi kolaylaştırmak amacıyla geliştirmişti. Tinker’ın yapabildiği işler listesi oldukça etkileyiciydi!

David Weston, Tinker’ı günlük hayattaki birçok işi kolaylaştırmak amacıyla geliştirmişti. Tinker’ın yapabildiği işler listesi oldukça etkileyiciydi!

Arabaları yıkayabiliyor, bahçedeki yabani otları temizleyebiliyor, bebekleri gezdirebiliyor ve alışveriş yaparken sahibine eşlik edebiliyordu. O dönemde böyle bir teknoloji gerçek bir devrim niteliğindeydi.

Arabaları yıkayabiliyor, bahçedeki yabani otları temizleyebiliyor, bebekleri gezdirebiliyor ve alışveriş yaparken sahibine eşlik edebiliyordu. O dönemde böyle bir teknoloji gerçek bir devrim niteliğindeydi.

Tinker’ı diğer robotlardan ayıran şey ise gelişmiş mühendisliği ve teknik donanımıydı. 120 elektronik motor, zoom yapabilen bir TV kamerası ve 29 sinyal alıcı kanala sahipti.

Tinker’ı diğer robotlardan ayıran şey ise gelişmiş mühendisliği ve teknik donanımıydı. 120 elektronik motor, zoom yapabilen bir TV kamerası ve 29 sinyal alıcı kanala sahipti.

Tinker, Weston'ın garajının çatısına monte edilen kamera sayesinde her hareketi izlenerek kontrol ediliyordu.

Tinker, Weston'ın garajının çatısına monte edilen kamera sayesinde her hareketi izlenerek kontrol ediliyordu.

Ancak Tinker'ın en büyük dezavantajı, sadece Weston'ın garajı etrafındaki 200 metrelik bir alanda çalışabilmesiydi. Bu sınırlama, robotun potansiyelini tam olarak kullanmasına engel oluyordu.

Ancak Tinker'ın en büyük dezavantajı, sadece Weston'ın garajı etrafındaki 200 metrelik bir alanda çalışabilmesiydi. Bu sınırlama, robotun potansiyelini tam olarak kullanmasına engel oluyordu.
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Tinker’ın hikayesi başlangıçta ne kadar umut verici olsa da, zamanla talihsiz bir yola saptı. 1974 yılında, Weston evinde yer sıkıntısı yaşayınca Tinker’ı aile dostu Brian’a devretti.

Tinker’ın hikayesi başlangıçta ne kadar umut verici olsa da, zamanla talihsiz bir yola saptı. 1974 yılında, Weston evinde yer sıkıntısı yaşayınca Tinker’ı aile dostu Brian’a devretti.

Ne yazık ki Tinker, dükkandaki diğer ekipmanlar gibi yedek parçalara ayrıldı ve satıldı. Robotun potansiyeli bir daha asla gün yüzüne çıkamadı.

Ne yazık ki Tinker, dükkandaki diğer ekipmanlar gibi yedek parçalara ayrıldı ve satıldı. Robotun potansiyeli bir daha asla gün yüzüne çıkamadı.

David Weston, hayatı boyunca birçok yaratıcı icat düşünmüş ve taslaklarını puro paketlerinin arkasına karalamış bir mucitti. Tinker, onun hayata geçirdiği birkaç icattan biriydi ancak sonunda tarihe karıştı.

David Weston, hayatı boyunca birçok yaratıcı icat düşünmüş ve taslaklarını puro paketlerinin arkasına karalamış bir mucitti. Tinker, onun hayata geçirdiği birkaç icattan biriydi ancak sonunda tarihe karıştı.

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