Optimus Getir Götürünü Yapar: 1966 Yılında İngiltere'de Piyasaya Sürülen Tinker Temizlik Robotu

Tinker, 1966'da ev işlerine yardım edebilecek bir robot olarak tanıtıldığında, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Arabaları yıkamak, bahçedeki yabani otları temizlemek hatta bebekleri gezdirmek gibi görevleri yerine getirebiliyordu.

Peki, bu mucizevi robot nasıl çalışıyordu ve neden zamanla tarihin tozlu sayfalarına karıştı?

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