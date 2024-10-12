Biz Sorduk Yapay Zeka Cevapladı: Dünya Tek Kıta Olsa Neler Yaşanırdı?

Dünya tarihinin büyük bir bölümünde, tüm kara parçaları tek bir devasa kıta olan Pangea adı verilen bir kara kütlesi üzerinde birleşmişti. Ancak milyonlarca yıl süren tektonik hareketler sonucu bu kıta parçalanarak bugünkü kıtalar oluştu.

Eğer dünya hala tek bir kıtadan ibaret olsaydı, modern yaşamda neler değişirdi? Yapay zeka, bu olasılıkları göz önüne alarak bize cevaplar verdi!