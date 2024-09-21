Daldık Yine Derin Düşüncelere: Dünya Şimdikinden Daha Hızlı Dönseydi Neler Olurdu?
Daldık Yine Derin Düşüncelere: Dünya Şimdikinden Daha Hızlı Dönseydi Neler Olurdu?
Dünya’nın dönüşü, sadece zamanın akışını değil, hava durumu, deniz seviyeleri ve atmosferin dengesini bile belirliyor.
Peki ya gezegenimiz daha hızlı dönseydi, yaşamımız nasıl etkilenirdi?
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İlk olarak Dünya’nın dönüş hızı arttığında, ekvator çevresinde meydana gelen santrifüj kuvveti artar. Şu anda 68 kilogramlık biri Kuzey Kutbu'nda tartıldığında, ekvatorda bu ağırlığı yaklaşık 67 kilogram olarak ölçer.
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Dünya daha hızlı dönseydi, ağırlık daha da azalır ve belirli bir hızdan sonra insanlar tamamen ağırlıksız hale gelebilirdi.
Dünya’nın dönüş hızı aynı zamanda günlerin uzunluğunu da belirler. Daha hızlı bir dönme, günlerin kısalmasına neden olurdu, bu da bir yıl içindeki gün sayısının artması anlamına gelirdi.
Örneğin, sadece birkaç km hız artışı bile günleri dakikalarla kısaltabilir.
Dünya’nın ekvatorunda daha yüksek hızlar, okyanus sularının burada birikmesine neden olurdu.
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Eğer Dünya’nın dönüş hızı saatte sadece 1 mil artsaydı, ekvator çevresindeki su birkaç gün içinde birkaç santimetre yükselirdi. Hızın daha da artmasıyla, New York, Venedik ve Mumbai gibi alçak seviyedeki şehirler tamamen sular altında kalabilirdi.
Daha hızlı bir Dünya, aynı zamanda sismik hareketleri de artırabilir. Depremler ve tsunamiler daha sık ve yıkıcı hale gelebilir.
Hatta Ay’ın etkisi nedeniyle Dünya’nın dönüşü her yıl biraz yavaşlıyor. Yani gezegenimiz aslında zamanla daha yavaş dönüyor.
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