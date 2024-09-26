Kıyametten Farksız: Bir Gün Ansızın Güneş Ortadan Kaybolursa Ne Olurdu?

Güneş’in ortadan kaybolduğu bir senaryo kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Ama bu gerçekleşirse, Dünya ve diğer gezegenler için sonuçları çok büyük olacaktır.

Peki, böyle bir şey olursa ne olurdu? Gezegenler nasıl hareket eder, Dünya nasıl bir hale gelirdi ve biz insanlar hayatta kalabilir miydik?