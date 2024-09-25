Tam Sekiz Yıl Önce Antarktika'da İsviçre Büyüklüğünde Ortaya Çıkan Deliğin Sebebi Nedir?
Tam Sekiz Yıl Önce Antarktika'da İsviçre Büyüklüğünde Ortaya Çıkan Deliğin Sebebi Nedir?
2016 yılında Weddell Denizi'ndeki devasa bir buz tabakasında aniden açılan devasa delik, bilim insanlarını şaşkına çevirmişti.
Peki, bu devasa 'polynya' nasıl oluştu? İşte buzulların altındaki sırrın perde arkası...
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Antarktika'da devasa buz kütleleri ve buz altındaki tuhaf olaylar pek de nadir rastlanan şeyler değil. Ancak 2016 yılında Weddell Denizi'nde İsviçre büyüklüğünde bir delik açıldığında bilim insanları büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.
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Polynya, deniz buzu içinde oluşan büyük açık su alanlarına verilen bir isimdir ve denizlerde sık sık görülür. Ancak 2016'da meydana gelen Maud Rise Polynya, olağan dışı büyüklüğü ile dikkat çekti.
Neredeyse İsviçre büyüklüğüne ulaşan bu devasa delik, araştırmacılar arasında büyük bir merak uyandırdı. İlk başta meteorologlar bu durumu olağandışı okyanus koşulları ve büyük bir fırtına ile ilişkilendirdi.
Ancak yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bu açıklamanın tam olarak yeterli olmadığı ortaya çıktı. Peki, devasa polynya nasıl oluşmuştu?
Bilim insanları, Maud Rise Polynya’nın oluşumunda Weddell Döngüsü adı verilen büyük bir dairesel akıntının önemli bir rol oynadığını keşfettiler.
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Akıntı, 2015-2018 yılları arasında normalden çok daha güçlüydü ve derinlerdeki sıcak ve tuzlu suyun yüzeye çıkmasına neden oldu.
Yükselme, buzun erimesini hızlandırdı ve böylece devasa delik açıldı. Maud Rise Polynya'nın oluşumunda iklim değişikliğinin de etkili olduğu düşünülüyor.
Polynya, güney deniz buzu kaybının hızlandığı 2016 yılından bu yana Antarktika'da meydana gelen değişimlerin küçük bir yansıması olabilir.
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