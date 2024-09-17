Doğru Sandığımız Yanlış Bir Bilgi Daha: Antarktika Aslında Bir Çöl! İyi de Nasıl?

Çöller deyince aklınıza uçsuz bucaksız kumlar, kavurucu sıcaklar mı geliyor? Oysa Antarktika da bu tanıma uyan bir yer! 'Ama nasıl olur?' dediğinizi duyar gibiyiz.

Soğuk, buzlarla kaplı bu kıtanın aslında dünyanın en büyük çölü olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız.

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