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Doğru Sandığımız Yanlış Bir Bilgi Daha: Antarktika Aslında Bir Çöl! İyi de Nasıl?

Doğru Sandığımız Yanlış Bir Bilgi Daha: Antarktika Aslında Bir Çöl! İyi de Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
17.09.2024 - 17:17

Çöller deyince aklınıza uçsuz bucaksız kumlar, kavurucu sıcaklar mı geliyor? Oysa Antarktika da bu tanıma uyan bir yer! 'Ama nasıl olur?' dediğinizi duyar gibiyiz. 

Soğuk, buzlarla kaplı bu kıtanın aslında dünyanın en büyük çölü olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız.

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Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesi için sıcak olması gerekmiyor. Çöl tanımı, yıllık yağış miktarına dayanıyor.

Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesi için sıcak olması gerekmiyor. Çöl tanımı, yıllık yağış miktarına dayanıyor.
files.adventure-life.com

Genellikle yılda 25 santimetreden daha az yağış alan bölgeler çöl olarak sınıflandırılır. Yani kavurucu sıcaklıklarla değil, yağışsızlıkla tanımlanır.

Genellikle yılda 25 santimetreden daha az yağış alan bölgeler çöl olarak sınıflandırılır. Yani kavurucu sıcaklıklarla değil, yağışsızlıkla tanımlanır.

Antarktika'nın çoğu bölgesi yılda yalnızca 15 santimetre kadar yağış alır, bu da onu bir çöl yapmaya yeter de artar bile!

Antarktika'nın çoğu bölgesi yılda yalnızca 15 santimetre kadar yağış alır, bu da onu bir çöl yapmaya yeter de artar bile!

Ancak kıtanın her yeri aynı oranda yağış almaz, bazı kıyı bölgeleri daha fazla kar yağışı alabilirken iç kısımlar oldukça kurudur.

Antarktika’nın iç kısımları, özellikle McMurdo Kuru Vadileri olarak bilinen bölge, dünyanın en kurak yerlerinden biridir.

Antarktika’nın iç kısımları, özellikle McMurdo Kuru Vadileri olarak bilinen bölge, dünyanın en kurak yerlerinden biridir.

Buraya milyonlarca yıldır ne bir damla yağmur ne de bir kar tanesi düşmediği söylenir. Bu vadi, sürekli esen sert rüzgarlarla temizlenir ve neredeyse hiç nem barındırmaz.

Buraya milyonlarca yıldır ne bir damla yağmur ne de bir kar tanesi düşmediği söylenir. Bu vadi, sürekli esen sert rüzgarlarla temizlenir ve neredeyse hiç nem barındırmaz.
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Antarktika’nın bu kuraklığı, düşük sıcaklıklardan kaynaklanır. Soğuk hava, sıcak havaya göre çok daha az nem tutar, bu da bulut oluşumunu zorlaştırır. Bu yüzden Antarktika’nın kıyı bölgeleri dışında genellikle ciddi bir kar yağışı görülmez.

Antarktika’nın bu kuraklığı, düşük sıcaklıklardan kaynaklanır. Soğuk hava, sıcak havaya göre çok daha az nem tutar, bu da bulut oluşumunu zorlaştırır. Bu yüzden Antarktika’nın kıyı bölgeleri dışında genellikle ciddi bir kar yağışı görülmez.

Antarktika’nın aşırı kurak havası bazı ilginç sonuçlar doğuruyor. Bilim insanlarına göre, cips ve patlamış mısır gibi yiyecekler asla bayatlamaz çünkü hava çok kuru. Islak saç ve havlular ise bir çırpıda kurur. Küf ve mantar gibi şeyler neredeyse hiç görülmez.

Antarktika’nın aşırı kurak havası bazı ilginç sonuçlar doğuruyor. Bilim insanlarına göre, cips ve patlamış mısır gibi yiyecekler asla bayatlamaz çünkü hava çok kuru. Islak saç ve havlular ise bir çırpıda kurur. Küf ve mantar gibi şeyler neredeyse hiç görülmez.

Ancak bu kuraklık aynı zamanda ciddi sorunlar da doğuruyor. Deriniz sürekli kurur ve çatlar, burun kanamalarınız ise günlük rutininizin bir parçası haline gelir. Hatta Antarktika’da susuzluk, ölümcül bir tehlike olabilir!

Ancak bu kuraklık aynı zamanda ciddi sorunlar da doğuruyor. Deriniz sürekli kurur ve çatlar, burun kanamalarınız ise günlük rutininizin bir parçası haline gelir. Hatta Antarktika’da susuzluk, ölümcül bir tehlike olabilir!

İlk kaşiflerden Robert Falcon Scott gibi birçok kişi, Antarktika’nın soğuk ve kurak koşullarında dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

İlk kaşiflerden Robert Falcon Scott gibi birçok kişi, Antarktika’nın soğuk ve kurak koşullarında dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Son olarak 2016 yılında eski İngiliz ordu subayı Henry Worsley, Antarktika’yı tek başına geçmeye çalışırken yorgunluk ve susuzluktan bitap düşerek hayatını kaybetti.

Son olarak 2016 yılında eski İngiliz ordu subayı Henry Worsley, Antarktika’yı tek başına geçmeye çalışırken yorgunluk ve susuzluktan bitap düşerek hayatını kaybetti.

Kuraklığın ne kadar ciddi bir tehlike olduğunu gösteren bu trajik olay, Antarktika’da hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu kanıtlıyor.

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