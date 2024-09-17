Aynı Mekanlar Farklı Zamanlar: Atatürk'ün Efsane Fotoğraflarını Yeniden Yorumladı
Aynı Mekanlar Farklı Zamanlar: Atatürk'ün Efsane Fotoğraflarını Yeniden Yorumladı
Sosyal medya kullanıcısı Can Osman Aksoy resmen hepimize zaman yolculuğu yaptırmaya ant içmiş.
Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı fotoğraf karelerini günümüzdeki mekanlara giderek tekrar uyarlayan sosyal medya kullanıcısı hepimizin yüreğini ısıttı.
Hadi şimdi hazırsak laik atak krizine girmemek için kemerlerimizi bağlayalım!!
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Bir sosyal medya kullanıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının çekildiği mekanlara tekrar giderek anıları canlandırmaya çalıştı.
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1924 yılında hizmete açılan II. TBMM Binası'nda bir tarihe imza atıldı ve Mustafa Kemal Paşa 6 gün, 36 saat 33 dakika boyunca süren “Büyük Nutuk”u bu salonda okudu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" sözü akıllara kazındı.
Tarihe tanıklık eden o kadim ağaç: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz"
Mustafa Kemal Paşa'nın “Uyuyan Aslanı uyandırmasınlar ve benim çizmemi ayağıma giydirmesinler” sözü Avrupa Medyası'nı oldukça ürküttü.
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Her yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerinin olduğu İzmir Atatürk Müzesi
Diyar diyar Anadolu...
1923-1935 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa'nın izlerinin olduğu yerleri tekrardan görmek bazı kullanıcıları oldukça etkiledi.
Kullanıcılar ise bu paylaşımı takdir etmeden geçmedi.
Bazı kullanıcılar Aksoy'u farklı fotoğraflar da çekmeye davet etti.
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Hatta bazı kullanıcılar ise adeta tarihte yapılan bu küçük tura kendilerini dahil etmeye başladı.
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