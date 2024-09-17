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Aynı Mekanlar Farklı Zamanlar: Atatürk'ün Efsane Fotoğraflarını Yeniden Yorumladı

Aynı Mekanlar Farklı Zamanlar: Atatürk'ün Efsane Fotoğraflarını Yeniden Yorumladı

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
17.09.2024 - 11:07

Sosyal medya kullanıcısı Can Osman Aksoy  resmen hepimize zaman yolculuğu yaptırmaya ant içmiş. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait  Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı fotoğraf karelerini günümüzdeki mekanlara giderek tekrar uyarlayan sosyal medya kullanıcısı hepimizin yüreğini ısıttı. 

Hadi şimdi hazırsak laik atak krizine girmemek için kemerlerimizi bağlayalım!!

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Bir sosyal medya kullanıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının çekildiği mekanlara tekrar giderek anıları canlandırmaya çalıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının çekildiği mekanlara tekrar giderek anıları canlandırmaya çalıştı.
twitter.com

I. TBMM Binası'ndan, Uşak Takmak Köyü'ne, Atatürk Konutu'ndan, İzmir Atatürk Müzesi'ne, Ankara Palas Müzesi'nden Aspendos Antik Tiyatrosu'na

ve daha fazlası...  Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerinin olduğu farklı şehirlerdeki tarihi mekanlar resmen tekrar canlandırılarak hepimizi o dönemlere ışınlıyor. O zaman zamanda yolculuk yapmaya hazırsak fotoğrafların bazılarını inceleyelim.

1924 yılında hizmete açılan II. TBMM Binası'nda bir tarihe imza atıldı ve Mustafa Kemal Paşa 6 gün, 36 saat 33 dakika boyunca süren “Büyük Nutuk”u bu salonda okudu.

1924 yılında hizmete açılan II. TBMM Binası'nda bir tarihe imza atıldı ve Mustafa Kemal Paşa 6 gün, 36 saat 33 dakika boyunca süren “Büyük Nutuk”u bu salonda okudu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" sözü akıllara kazındı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" sözü akıllara kazındı.

Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak da geçen I. TBMM Binası savaş döneminin zorlu kararlarının alındığı bir yerdir.

Tarihe tanıklık eden o kadim ağaç: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz"

Tarihe tanıklık eden o kadim ağaç: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz"

4 Eylül 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Uşak'a geldiğinde palamut ağacının altında kurduğu karargahda Türk milletinin kaderini değiştirecek o sözleri söyledi.

Mustafa Kemal Paşa'nın “Uyuyan Aslanı uyandırmasınlar ve benim çizmemi ayağıma giydirmesinler” sözü Avrupa Medyası'nı oldukça ürküttü.

Mustafa Kemal Paşa'nın “Uyuyan Aslanı uyandırmasınlar ve benim çizmemi ayağıma giydirmesinler” sözü Avrupa Medyası'nı oldukça ürküttü.

II. Dünya Savaşı'na adım adım...  1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Bergama Pergamon Amfitiyatrosunda tatbikat kritiğini dinliyor.

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Her yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerinin olduğu İzmir Atatürk Müzesi

Her yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerinin olduğu İzmir Atatürk Müzesi

Kurtuluş Savaşı döneminde karargah olarak kullanılmaya başlayan İzmir Atatürk Müzesi, savaş sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi çalışmalarını yönettiği bir yer olmuştu.

Diyar diyar Anadolu...

Diyar diyar Anadolu...

Görmüş olduğunuz tren, Atatürk'ün vefatına kadar yurt gezilerinde kullanmasının yanı sıra, orijinal hali korunarak müze haline getirildi. Daha sonra İnönü-Churchill görüşmelerine de tanıklık etti.

1923-1935 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa'nın izlerinin olduğu yerleri tekrardan görmek bazı kullanıcıları oldukça etkiledi.

1923-1935 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa'nın izlerinin olduğu yerleri tekrardan görmek bazı kullanıcıları oldukça etkiledi.
twitter.com

Kullanıcılar ise bu paylaşımı takdir etmeden geçmedi.

Kullanıcılar ise bu paylaşımı takdir etmeden geçmedi.
twitter.com

Bazı kullanıcılar Aksoy'u farklı fotoğraflar da çekmeye davet etti.

Bazı kullanıcılar Aksoy'u farklı fotoğraflar da çekmeye davet etti.
twitter.com
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Hatta bazı kullanıcılar ise adeta tarihte yapılan bu küçük tura kendilerini dahil etmeye başladı.

Hatta bazı kullanıcılar ise adeta tarihte yapılan bu küçük tura kendilerini dahil etmeye başladı.
twitter.com

Bizler de bu çalışmaya imza atan Aksoy'u tebrik ediyoruz!

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