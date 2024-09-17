Aynı Mekanlar Farklı Zamanlar: Atatürk'ün Efsane Fotoğraflarını Yeniden Yorumladı

I. TBMM Binası'ndan, Uşak Takmak Köyü'ne, Atatürk Konutu'ndan, İzmir Atatürk Müzesi'ne, Ankara Palas Müzesi'nden Aspendos Antik Tiyatrosu'na

ve daha fazlası... Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerinin olduğu farklı şehirlerdeki tarihi mekanlar resmen tekrar canlandırılarak hepimizi o dönemlere ışınlıyor. O zaman zamanda yolculuk yapmaya hazırsak fotoğrafların bazılarını inceleyelim.