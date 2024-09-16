Maymun Çiçeği Gibi Tarih Boyunca İnsanları Etkileyen Bazı Deri Hastalıklarını İnceliyoruz
Maymun Çiçeği Gibi Tarih Boyunca İnsanları Etkileyen Bazı Deri Hastalıklarını İnceliyoruz
Salgınlar tarihin her döneminde insan yaşamını derinden etkilemiş, hastalıklar ise toplumların kaderini değiştirmiştir. Özellikle deri üzerinde etkili olan hastalıklar, geçmişten günümüze büyük salgınlara neden olmuş, zaman zaman kontrol altına alınmaları zor olmuştur. Maymun çiçeği gibi modern dönemde yeniden gündeme gelen hastalıklar, tarihte çiçek hastalığı, kızamık, tifo gibi deri döküntüleriyle seyreden diğer hastalıkları hatırlatmaktadır.
Peki, bu tür hastalıklar insanlığı nasıl etkilemiş ve hangi dönemlerde ortaya çıkmıştır? Gelin, tarihteki önemli deri hastalıklarına ve salgınlara birlikte göz atalım.
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1. Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Çiçek Hastalığı'nın kökeni 2.000 yıl geriye gider.
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2. "Suçiçeği" teriminin bilinen en eski kullanımı 17. yüzyıla kadar uzansa da ancak bu ismi nasıl aldığı belli değildi.
3. İnsanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı hastalıklardan biri olan "Kızamık" Fars hekimi ve bilgin "Muhammed Zakariyya Razi" tarafından tanımlanmıştır.
4. Sivrisinek deyip geçme: "Dang Humması" eski bir hastalık olmakla birlikte Antik Çin Tıp Ansiklopedisinde de bahsedilir.
5. Toplumun ahlaki düzeyi ile tartışmalar yaratan hastalık: Frengi
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Frengi adının kökeni ise bir bilim insanı olan İtalyan Girolamo Fracastoro'nın "Frengi veya Fransız Hastalığı" adlı destansı bir şiirde geçer. Eserlerinde tanrı Apollo tarafından Syphilus adında bir çoban çocuğunun intikamı olarak gönderilen korkunç bir hastalık olarak bahseder.
6. Ticaret, savaş ve hastalık hiç bu kadar bağlantılı olmamıştı. Tarihin en yıkıcı salgın hastalığı: Veba Salgını
Veba salgınları yalnızca Orta Çağ ile sınırlı kalmamış, 17. yüzyılın sonlarına kadar devam etmişti. Çin, Hindistan ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde de büyük salgınlara yol açan veba, aşı ve hijyen önlemleri ile modern çağda kontrol altına alınabilmiştir.
7. Ortaçağ Avrupa'sı Tanrının Laneti ile karşı karşıya: Cüzzam
8. Günümüzün yeni tehditi: Maymun Çiçeği
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