Tarihi Belgelerle Türklerin Hayvanseverliğinin Kanıtı: Yüzyıllardır Süren Bir Bağ!
Tarihi Belgelerle Türklerin Hayvanseverliğinin Kanıtı: Yüzyıllardır Süren Bir Bağ!
Türk tarihinde hayvanlara her daim büyük bir önem verildi. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türkler, diğer milletlerin gözünde de hayvanlara gösterdikleri hürmetlere anılıyordu. Camilerde kuşlara saraylar yapılıyor, binek hayvanları hakkında fermanlar çıkartılıyordu...
Türk toplumları, geçmişten günümüze hayvanlarla iç içe yaşamış, onlara gereken değeri her daim göstermişlerdi.
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