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YRP'li Başkandan Sokak Hayvanları Açıklaması: "İlk Defa Bir Kanunu Çiğnemekle Karşı Karşıya Kalabilirim"

YRP'li Başkandan Sokak Hayvanları Açıklaması: "İlk Defa Bir Kanunu Çiğnemekle Karşı Karşıya Kalabilirim"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 12:15

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, ülkemizde büyük bir tartışmaya yol açtı. 17 maddeden oluşan kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresine vatandaşlardan tepki yağarken 'ötanazi' yerine başka bir yönerge yer aldı. 

Sokak hayvanları kanun teklifine tepki gösteren isimlerden birisi de YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.

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Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, büyük tartışmalara neden oldu.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, büyük tartışmalara neden oldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içerisinde ötanazi maddesi de yer almıştı.

Bu maddede, 'Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak' ibarelerine yer verilmişti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için yeniden bir araya geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için yeniden bir araya geldi.

Toplantıda, sokak hayvanlarıyla ilgili tekliften 'uyutma' ve 'ötanazi' maddesini geri çekildi, yerine 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.' ifadesinin eklenmesi kabul edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder" diyerek sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder" diyerek sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı çıktı.

Detaylar için;

Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da sokak hayvanları teklifine "kesinlikle müdahale etmem" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da sokak hayvanları teklifine "kesinlikle müdahale etmem" diyerek tepki gösterdi.

Sözcü'nün aktardığı açıklamaya göre, Gülpınar'ın açıklamasındaki söylemler ise şu şekilde:

“Bizim baştan beri bakış açımız çok net. Kendi evinde hayvan besleyen bir hayvansever olarak bunu net söylüyorum. Burada tabi kanunu iyi bir incelemek lazım. Bu kanun çıksın bir bakalım. Şimdi ötanazi derken barınağa götürdüğün her hayvanın ötanazisinden muhtemelen bahsetmiyorlardır. Bu ötanazi uygulaması dünyanın başka ülkelerinde de var. İngiltere'de var, bildiğim kadarıyla İsviçre'de de var. Tabii ki sağlıklı, hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmayan bir hayvanı öldürmek gibi abes bir durum olamaz...'

"Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim."

"Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim."

'Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten. 'Barınağa götürdüğün bütün hayvanlara ötanazi yap' şeklinde bir karar alınacağına ben inanmıyorum. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem. Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim. Ki inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları. Burada önemli olan sokak hayvanlarına nasıl bir muamele yapacağız? Bu konu çok önemli”

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