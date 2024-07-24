YRP'li Başkandan Sokak Hayvanları Açıklaması: "İlk Defa Bir Kanunu Çiğnemekle Karşı Karşıya Kalabilirim"
YRP'li Başkandan Sokak Hayvanları Açıklaması: "İlk Defa Bir Kanunu Çiğnemekle Karşı Karşıya Kalabilirim"
Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, ülkemizde büyük bir tartışmaya yol açtı. 17 maddeden oluşan kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresine vatandaşlardan tepki yağarken 'ötanazi' yerine başka bir yönerge yer aldı.
Sokak hayvanları kanun teklifine tepki gösteren isimlerden birisi de YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.
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Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, büyük tartışmalara neden oldu.
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için yeniden bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder" diyerek sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı çıktı.
Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da sokak hayvanları teklifine "kesinlikle müdahale etmem" diyerek tepki gösterdi.
"Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim."
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