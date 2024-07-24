YRP'li Başkandan Sokak Hayvanları Açıklaması: "İlk Defa Bir Kanunu Çiğnemekle Karşı Karşıya Kalabilirim"

'Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten. 'Barınağa götürdüğün bütün hayvanlara ötanazi yap' şeklinde bir karar alınacağına ben inanmıyorum. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem. Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim. Ki inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları. Burada önemli olan sokak hayvanlarına nasıl bir muamele yapacağız? Bu konu çok önemli”