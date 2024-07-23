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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 13:02

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sokak hayvanlarıyla ilgili de konuştu.

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Devlet Bahçeli, Türk milletinin hayvanları sevdiğini, köpekleri dost kabul ettiğini ve köpeklere karşı uygulanacak yanlışların karşısında olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, Türk milletinin hayvanları sevdiğini, köpekleri dost kabul ettiğini ve köpeklere karşı uygulanacak yanlışların karşısında olduğunu belirtti.

Bahçeli, MHP'nin de üzerine düşeni yapacağını belirterek, köpekleri dost kabul edenlerin sokaklara dökülüp köpekleri taşlamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, MHP'nin de üzerine düşeni yapacağını belirterek, köpekleri dost kabul edenlerin sokaklara dökülüp köpekleri taşlamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

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