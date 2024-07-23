MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sokak hayvanlarıyla ilgili de konuştu.
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Devlet Bahçeli, Türk milletinin hayvanları sevdiğini, köpekleri dost kabul ettiğini ve köpeklere karşı uygulanacak yanlışların karşısında olduğunu belirtti.
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Bahçeli, MHP'nin de üzerine düşeni yapacağını belirterek, köpekleri dost kabul edenlerin sokaklara dökülüp köpekleri taşlamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.
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