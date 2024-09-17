KBB Doktorlarının Kulak Sağlığını Korumak İçin Asla Yapmadığı 5 Şey!
KBB Doktorlarının Kulak Sağlığını Korumak İçin Asla Yapmadığı 5 Şey!
Sağlık, sahip olduğumuzda kıymetini pek de bilmediğimiz bir konu. Ne zaman bir yeriniz ağrısa, canınız orada atar. Fakat sonradan unutup gideriz. Dişlerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız...
Peki kulak sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız?
Gelin, KBB uzmanlarının asla yapmadıkları şeylere göz atalım!
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1. Burunları tıkalıyken uçmuyorlar!
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2. En ufak bir duyma sorununu bile görmezden gelmiyorlar.
3. Kulaklarını temizlemiyorlar.
4. Yüksek sesle müzik dinlemiyorlar.
5. Kulak tıkaçları olmadan evden dışarı adımlarını atmıyorlar.
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