KBB Doktorlarının Kulak Sağlığını Korumak İçin Asla Yapmadığı 5 Şey!

Dr. Block, 'Asla kulaklarımı temizlemem' diyerek kulakların aslında kendi kendilerini temizlediğini belirtiyor. Vücudumuz, kulaklarımızı temizlemek için ağdamsı bir madde oluşturuyor. Bu maddenin dışarı atılması için de bir sistem var. Bu madde, kendi haline bırakıldığında ise kulaklarda birikmiyor.

Kulak kirinin amacı ise kulakları sudan korumak. Kulaktaki kiri çıkartmak ve kulakları suya ve diğer yabancı maddelere karşı savunmasız hale getiriyor.