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KBB Doktorlarının Kulak Sağlığını Korumak İçin Asla Yapmadığı 5 Şey!

KBB Doktorlarının Kulak Sağlığını Korumak İçin Asla Yapmadığı 5 Şey!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.09.2024 - 16:11

Sağlık, sahip olduğumuzda kıymetini pek de bilmediğimiz bir konu. Ne zaman bir yeriniz ağrısa, canınız orada atar. Fakat sonradan unutup gideriz. Dişlerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız...

Peki kulak sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? 

Gelin, KBB uzmanlarının asla yapmadıkları şeylere göz atalım!

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1. Burunları tıkalıyken uçmuyorlar!

1. Burunları tıkalıyken uçmuyorlar!

KBB Uzmanı Dr. Bradley Block, 'burnum tıkalıyken asla uçmam' diyor. Tıkalı bir burun, uçağın alçaldığı anlarda sizin için oldukça acı verici olabilir. Burnunuz tıkalıyken uçmak, sıvının kulaklarınızda birikmesine hatta kulak zarlarının yırtılmasına yol açabilir.

2. En ufak bir duyma sorununu bile görmezden gelmiyorlar.

2. En ufak bir duyma sorununu bile görmezden gelmiyorlar.

KBB Uzmanı Dr. Sreekant Cherukuri, geçici işitme kayıplarının bile asla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. İşitmedeki ani değişikliklerin başka sorunlara da işaret edebileceğini belirten uzman isim, tedavi edilmeyen işitme kayıplarının  depresyon ve anksiyeteye de sebep olabileceğini belirtiyor.

3. Kulaklarını temizlemiyorlar.

3. Kulaklarını temizlemiyorlar.

Dr. Block, 'Asla kulaklarımı temizlemem' diyerek kulakların aslında kendi kendilerini temizlediğini belirtiyor. Vücudumuz, kulaklarımızı temizlemek için ağdamsı bir madde oluşturuyor. Bu maddenin dışarı atılması için de bir sistem var. Bu madde, kendi haline bırakıldığında ise kulaklarda birikmiyor.

Kulak kirinin amacı ise kulakları sudan korumak. Kulaktaki kiri çıkartmak ve kulakları suya ve diğer yabancı maddelere karşı savunmasız hale getiriyor.

4. Yüksek sesle müzik dinlemiyorlar.

4. Yüksek sesle müzik dinlemiyorlar.

Kulaklıkla uzun süre yüksek sesle müzik dinlemenin kulaklarımıza zarar vereceği bilgisi bir hurafe gibi gelse de, aslında değil. Uzmanlar, son seste müzik dinlemenin kulaklarımız için son derece sağlıksız olduğunu belirtiyor.

5. Kulak tıkaçları olmadan evden dışarı adımlarını atmıyorlar.

5. Kulak tıkaçları olmadan evden dışarı adımlarını atmıyorlar.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oldukça yaygın olduğu ve bu hastalığın geri dönüşünün olmadığı, birçok uzman tarafından belirtiliyor. İşitme sağlığını korumak için ise gürültülü ortamlardan kaçınmak gerekiyor.

Uzmanlar, gürültülü ortamlarda kulaklarını korumak için tıkaç kullanmayı ihmal etmiyor.

Önemli not: Olası bir sağlık sorununuzda mutlaka bir hekime danışınız.

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