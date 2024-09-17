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Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Bölen Deney: 100 Gün İnsan Görmeden Yaşamak

Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Bölen Deney: 100 Gün İnsan Görmeden Yaşamak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.09.2024 - 15:37

100 gün insan görmeden yaşayabilir misiniz? Instagram'da 'oguzbasyigit96' isimli kullanıcı '100 gün insan görmeden yaşıyorum' başlıklı bir seri başlattı. Sosyal medya hesabından her gün tek başına yaşadığı deneyimi videolarla paylaşan kullanıcı, 1 haftada yaklaşık 14 bin takipçiye ulaştı.

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100 gün insan görmeden yaşamanın nasıl bir deneyim olacağını daha önce hiç düşündünüz mü? Sosyal medyada bir kullanıcı bunun nasıl bir deneyim olacağını anlamak için yola çıktı...

100 gün insan görmeden yaşamanın nasıl bir deneyim olacağını daha önce hiç düşündünüz mü? Sosyal medyada bir kullanıcı bunun nasıl bir deneyim olacağını anlamak için yola çıktı...

Oğuz Başyiğit isimli bir Instagram kullanıcısı "100 gün insan görmeden yaşıyorum" başlığı altında bir deney yapmaya karar verdi. Başyiğit, 100 gün boyunca hiç kimseyle görüşmeme; daha doğrusu hiçbir insan görmeme kararı aldı.

Oğuz Başyiğit isimli bir Instagram kullanıcısı "100 gün insan görmeden yaşıyorum" başlığı altında bir deney yapmaya karar verdi. Başyiğit, 100 gün boyunca hiç kimseyle görüşmeme; daha doğrusu hiçbir insan görmeme kararı aldı.

Yaklaşık 1 hafta önce Instagram'a adım atan Başyiğit, yaşadığı deneyimi günü gününe bir vlog olarak takipçileriyle paylaşıyor. Şimdiden yaklaşık 14 bin takipçi sayısını aşan Başyiğit, bu süreçte ailesiyle sadece telefonla konuştuğunu; yiyecek-içecek siparişleri için ise kuryelerden kapıya bırakmalarını rica ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 hafta önce Instagram'a adım atan Başyiğit, yaşadığı deneyimi günü gününe bir vlog olarak takipçileriyle paylaşıyor. Şimdiden yaklaşık 14 bin takipçi sayısını aşan Başyiğit, bu süreçte ailesiyle sadece telefonla konuştuğunu; yiyecek-içecek siparişleri için ise kuryelerden kapıya bırakmalarını rica ettiğini dile getirdi.

"Yalnızlık insanı delirtir derler, birlikte göreceğiz..."

"Yalnızlık insanı delirtir derler, birlikte göreceğiz..."

Başyiğit, deneyinin başlangıç videosunda ise şunları söyledi:

'Herkes aksini söylese de bir insan olarak pskilojik ve sosyal anlamda diğer insanlara ihtiyacımın olmadığına karar verdim. 100 gün boyunca diğer insanlardan uzak izole yaşayacağım. Kuryelerle bile görüşmeyip siparişimi kapıya bıraktıracağım. Bu süreç içerisinde kendime zaman ayıracağım evimi güzelleştireceğim

Tüm günlerimi sizle blog olarak paylaşacağım. Yalnızlık insanı delirtir derler birlikte göreceğiz.'

"100 gün insan görmeden yaşıyorum" deneyi kullanıcıları ikiye böldü. Kimi kullanıcı desteklerken kimisi ise eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

"100 gün insan görmeden yaşıyorum" deneyi kullanıcıları ikiye böldü. Kimi kullanıcı desteklerken kimisi ise eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:
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Peki siz 100 gün insan görmeden yaşayabilir miydiniz?

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