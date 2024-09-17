Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Bölen Deney: 100 Gün İnsan Görmeden Yaşamak

Başyiğit, deneyinin başlangıç videosunda ise şunları söyledi:

'Herkes aksini söylese de bir insan olarak pskilojik ve sosyal anlamda diğer insanlara ihtiyacımın olmadığına karar verdim. 100 gün boyunca diğer insanlardan uzak izole yaşayacağım. Kuryelerle bile görüşmeyip siparişimi kapıya bıraktıracağım. Bu süreç içerisinde kendime zaman ayıracağım evimi güzelleştireceğim

Tüm günlerimi sizle blog olarak paylaşacağım. Yalnızlık insanı delirtir derler birlikte göreceğiz.'