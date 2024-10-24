Orta Çağ'da Ressamlar Kedileri Neden Çok Kötü Çiziyordu?

Orta Çağ resimlerine baktığınızda her şey normal gidiyor gibi görünür, ta ki göze batan bir detayla karşılaşana kadar: Kediler. Evet, o birbirinden kötü çizilmiş ve komik kediler. Peki, neden o dönemin ressamları kedileri bu kadar kötü çizdi?