Orta Çağ'da Ressamlar Kedileri Neden Çok Kötü Çiziyordu?
Orta Çağ'da Ressamlar Kedileri Neden Çok Kötü Çiziyordu?
Orta Çağ resimlerine baktığınızda her şey normal gidiyor gibi görünür, ta ki göze batan bir detayla karşılaşana kadar: Kediler. Evet, o birbirinden kötü çizilmiş ve komik kediler. Peki, neden o dönemin ressamları kedileri bu kadar kötü çizdi?
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Orta Çağ resimlerine baktığınızda, çoğunlukla vücut oranlarının yerli yerinde olduğu, insan ve hayvan figürlerinin normal gözüktüğü bir tablo ile karşılaşırsınız. Ancak kediler, adeta başka bir dünyadan gelmiş gibidir.
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Başları orantısız, gözleri şaşkın ve yüz ifadeleri ise insana tuhaf bir rahatsızlık veren şekilde çizilmiştir.
Bu garip durumun sebebi hala tam olarak bilinmiyor. Çünkü Orta Çağ ressamları genellikle insan ve diğer hayvan figürlerini doğru şekilde çizebiliyorlardı. Ancak iş kedilere gelince işler tamamen ters gitmiş gibi.
Bazı sanat tarihçilerine göre, bu durumun altında yatan sebep kedilere karşı duyulan güvensizlik olabilir. Kediler Orta Çağ’da pek de sevilmeyen, hatta uğursuz sayılan hayvanlardı.
Hatta 1420 yılında bir rahibin, kedilerin kitaplara zarar verdiği ve halkın kedilerden uzak durması gerektiğine dair yazdığı meşhur hikaye, bu kötü şöhreti doğrular nitelikte.
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Rahip, bir kedinin gece boyunca el yazması kitabını mahvettiğini anlatmış ve “Bu gece kitabıma işeyen o lanetli kediye dikkat edin!” demiştir.
Bir başka görüş ise, ressamların kedileri çirkin çizmelerinin sebebinin aslında kedilerin insanlara ne kadar yakın olduğunun gösterilmek istenmesi.
Yani o garip, insansı yüz ifadesine sahip kediler, aslında ressamların evcilleştirilmiş kedileri ne kadar insana benzettiklerini vurgulamak için çizilmiş olabilir.
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