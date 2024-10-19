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Sebepsiz Yere Pati Yedik Bile: Sarman Kediler Diğer Türlere Karşın Gerçekten Daha mı Deli?

Sebepsiz Yere Pati Yedik Bile: Sarman Kediler Diğer Türlere Karşın Gerçekten Daha mı Deli?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
19.10.2024 - 13:44

Sarman kediler hakkında yapılan 'tek bir beyin hücresini paylaşma' esprilerine eminiz ki aşinasınızdır. Sosyal medyada dolaşan bu yorumlar gülümsetse de bilim insanları bu davranışın gerçekten olup olmadığını araştırmaya karar verdiler. Sonuçlar oldukça ilginç!

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Sarman kedilerin kendilerine özgü turuncu rengini sağlayan "orange" geni, X kromozomunda yer alır. Bu gen, diğer renk pigmentleri olan siyah ve kahverengi eumelaninin baskılanmasına neden olur ve kedinin tüylerinde turuncu rengin baskın olmasını sağlar.

Sarman kedilerin kendilerine özgü turuncu rengini sağlayan "orange" geni, X kromozomunda yer alır. Bu gen, diğer renk pigmentleri olan siyah ve kahverengi eumelaninin baskılanmasına neden olur ve kedinin tüylerinde turuncu rengin baskın olmasını sağlar.

Yani sarman kedilerin bu dikkat çekici renklerini taşıyabilmeleri için belirli genetik mutasyonlara ihtiyaç vardır.

Yani sarman kedilerin bu dikkat çekici renklerini taşıyabilmeleri için belirli genetik mutasyonlara ihtiyaç vardır.

Bu durumun bir başka ilginç yanı ise sarman kediler arasında erkeklerin dişilere göre çok daha yaygın olması. Neden mi? Çünkü turuncu rengi sağlayan gen, cinsiyet kromozomlarıyla bağlantılı.

Bu durumun bir başka ilginç yanı ise sarman kediler arasında erkeklerin dişilere göre çok daha yaygın olması. Neden mi? Çünkü turuncu rengi sağlayan gen, cinsiyet kromozomlarıyla bağlantılı.

Erkek kediler sadece bir X kromozomuna sahip oldukları için bu geni taşımaları daha kolay. Bu yüzden sokaklarda gördüğünüz sarman kedilerin çoğu erkek!

Erkek kediler sadece bir X kromozomuna sahip oldukları için bu geni taşımaları daha kolay. Bu yüzden sokaklarda gördüğünüz sarman kedilerin çoğu erkek!

Sosyal medyada sıkça gördüğümüz "sarman kedi deliliği" aslında bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgu değil. Boşuna günahlarını almışız yani!

Sosyal medyada sıkça gördüğümüz "sarman kedi deliliği" aslında bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgu değil. Boşuna günahlarını almışız yani!
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2015 yılında yapılan bir araştırma, sarman kedilerin diğer türlere göre daha arkadaş canlısı ve daha az çekingen olarak algılandığını gösteriyor. Ancak bulgular, insanların kedileri nasıl algıladıklarına dayanıyor ve tamamen öznel.

2015 yılında yapılan bir araştırma, sarman kedilerin diğer türlere göre daha arkadaş canlısı ve daha az çekingen olarak algılandığını gösteriyor. Ancak bulgular, insanların kedileri nasıl algıladıklarına dayanıyor ve tamamen öznel.

Yani kedinizin davranışlarını sadece tüy renginden yola çıkarak değerlendirmek pek doğru olmayabilir.

Yani kedinizin davranışlarını sadece tüy renginden yola çıkarak değerlendirmek pek doğru olmayabilir.

Turuncu kedilerin "çılgın" olarak algılanmasında, medya ve popüler kültürün de etkisi olabilir. Özellikle Garfield ve Morris gibi ünlü turuncu kedi karakterlerinin tembel ve alaycı tavırları, insanların bu kedilere dair algılarını şekillendirmiş olabilir.

Turuncu kedilerin "çılgın" olarak algılanmasında, medya ve popüler kültürün de etkisi olabilir. Özellikle Garfield ve Morris gibi ünlü turuncu kedi karakterlerinin tembel ve alaycı tavırları, insanların bu kedilere dair algılarını şekillendirmiş olabilir.

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Gözde Öz

ben aşığımm her birine...❤❤❤❤