Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Haftanın en korkutucu ve ürkütücü fotoğrafları hazır. İşte, sizler için derlediğimiz Reddit'ten doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf...
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1. Bir su samuru devasa bir sazan balığını yiyor
2. Devasa kırkayak ve onu yiyen kertenkele
3. Bir yengeç tarafından öldürülen bir kertenkele
4. Anole ve Kırkayak
5. Örümcek sineği götürüyor
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6. Örümcek canlı yaban arısını sardı
7. Günün taze avı
8. Avını yakaladı
9. Karga ve yemi
10. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.
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11. Bir tırtılı kemiren Mantis
12. Oldukça iğrenç yemeğinin tadını çıkaran bir şempanze
13. Şahin taze yakaladığı bir atıştırmalığı yiyor
14. Bir zebrayı yiyen aslan
15. Bebek farelerin yuvası
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bunlardan çocukken korkup ürperiyordum .. yaşadığımız yaratıkların yanında bunlar vız gelir tırıs gider ..