Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 11:32

Haftanın en korkutucu ve ürkütücü fotoğrafları hazır. İşte, sizler için derlediğimiz Reddit'ten doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf...

Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarına Bakmadan Geçmeyin👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bir su samuru devasa bir sazan balığını yiyor

1. Bir su samuru devasa bir sazan balığını yiyor

2. Devasa kırkayak ve onu yiyen kertenkele

2. Devasa kırkayak ve onu yiyen kertenkele

3. Bir yengeç tarafından öldürülen bir kertenkele

3. Bir yengeç tarafından öldürülen bir kertenkele

4. Anole ve Kırkayak

4. Anole ve Kırkayak

5. Örümcek sineği götürüyor

5. Örümcek sineği götürüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Örümcek canlı yaban arısını sardı

6. Örümcek canlı yaban arısını sardı

7. Günün taze avı

7. Günün taze avı

8. Avını yakaladı

8. Avını yakaladı

9. Karga ve yemi

9. Karga ve yemi

10. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.

10. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bir tırtılı kemiren Mantis

11. Bir tırtılı kemiren Mantis

12. Oldukça iğrenç yemeğinin tadını çıkaran bir şempanze

12. Oldukça iğrenç yemeğinin tadını çıkaran bir şempanze

13. Şahin taze yakaladığı bir atıştırmalığı yiyor

13. Şahin taze yakaladığı bir atıştırmalığı yiyor

14. Bir zebrayı yiyen aslan

14. Bir zebrayı yiyen aslan

15. Bebek farelerin yuvası

15. Bebek farelerin yuvası

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
moonlight

bunlardan çocukken korkup ürperiyordum .. yaşadığımız yaratıkların yanında bunlar vız gelir tırıs gider ..