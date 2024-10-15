Kediler Neden Bütün Gün Sanki Çok Yorgunmuşçasına Uyuyorlar?
Kediler Neden Bütün Gün Sanki Çok Yorgunmuşçasına Uyuyorlar?
Telefonunuzda uyuyan kedinizin kaç fotoğrafı var? Sayısız, değil mi? Çünkü uyurken o kadar tatlılar ki…
Peki sürekli mi uyuyorlar? Tam olarak değil ancak çoğu zaman derin bir uykudalar.
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Kediler günde ortalama 15 saat uyur. Hatta bazıları, özellikle yaşlı kediler ve yavrular, bu süreyi 20 saate kadar çıkarabilir.
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Kediler doğuştan gelen avcılık içgüdülerine sahiptir. Avları oldukça hızlı ve kaçıcıdır. Sinsice yaklaşıp ani saldırılar yapmak kediler için yorucu bir iştir.
Doğada yaşayan kediler, hayatta kalmak için bu yeteneklerini kullanır ve bu kadar fiziksel çaba sarf etmek, ciddi bir enerji yenileme ihtiyacını doğurur.
Sadece avcı değiller, aynı zamanda alacakaranlık avcılarıdır. Bu da onların en aktif olduğu zamanların şafak ve gün batımı olduğu anlamına gelir. Günün geri kalanında ise enerji toplamak için uyurlar.
Kedilerin uykusunun yaklaşık dörtte üçü, “yavaş dalga uykusu” (SWS) olarak adlandırılan, yüzeysel bir uyku türüdür. Uyku sırasında kediler, neredeyse uyanık gibi hafif bir uyku halindedirler.
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Duyuları, özellikle koku ve işitme, açık durumdadır. Kulaklarının arada bir oynaması bundandır. Sakin ama tetikte olan kediler, avlarını yakalamaya ya da biri onları rahatsız ederse hızla tepki vermeye hazırdırlar.
Geri kalan zaman ise daha derin bir uykuya dalarlar. Bu derin uyku sırasında REM uykusuna ulaşırlar ve genellikle rüya görürler. Patilerinin titrediğini gördüğünüzde, rüya görüyor olabilirler.
Evden hiç çıkmayan kedinizin bile, sanki av peşindeymiş gibi uyumasının sebebi: kalıtım. Kediler, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, aynı biyolojik saate göre programlanmışlardır.
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