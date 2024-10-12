Kedilerin Gözleri Karanlıkta Neden Telefon Flaşı Açmış Gibi Parlar?
Kedilerin Gözleri Karanlıkta Neden Telefon Flaşı Açmış Gibi Parlar?
Geceleri evde ışıklar kapalıyken bir kediyle göz göze geldiyseniz, muhtemelen gözlerinin parlak bir şekilde ışıldadığını fark etmişsinizdir.
Peki bu parlama, telefon flaşı açılmış gibi göz kamaştırıcı etkisini nasıl yaratıyor?
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Kediler, köpekler ve geyikler gibi hayvanlar, gözlerinde "tapetum lucidum" adı verilen ince bir katmana sahiptir.
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Bu katman, göze gelen ışığı adeta bir ayna gibi geri yansıtır ve düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görmelerine yardımcı olur.
Tapetum lucidum, gözün arkasındaki sinir hücrelerine ışığı ikinci bir kez ulaştırarak geceleri görüşü güçlendiren bir görev üstlenir.
Bu özel yapının en büyüleyici yanlarından biri, hayvanların gözlerine geceleri çarpan ışığın geri yansıması sayesinde gözlerinin parlak görünmesidir.
İnsan gözlerinde tapetum lucidum bulunmaz. Bizler, düşük ışık koşullarında hayvanlar kadar iyi göremeyiz. Ancak hayvanların bu göz kamaştırıcı parıltısına benzer bir mekanizma insanlarda da görülebilir.
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Örneğin, flaşlı fotoğraflarda bazı insanların gözlerinin kırmızı çıkmasının nedeni, gözün arkasındaki kan damarlarının yansımasıdır.
Gece boyunca, ışık azaldıkça kedilerin göz bebekleri büyür ve daha fazla ışık içeri girer. Bu da tapetum lucidum katmanının daha fazla ışığı geri yansıtmasına olanak tanır, böylece gözler adeta birer fener gibi parlar.
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