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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 08:50

Doğanın korkutucu yüzünü görmeye hazır mısınız? İşte Reddit'ten derlediğimiz bu haftanın yeni ürkütücü fotoğrafları...

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1. Albino kookaburra yılan yiyor

1. Albino kookaburra yılan yiyor

2. Peygamberdevesi öğle yemeği vakti

2. Peygamberdevesi öğle yemeği vakti

3. Bir eşek arısını taşıyan tekerlek böceği

3. Bir eşek arısını taşıyan tekerlek böceği

4. Kenya'nın Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda savaşçı kartal, aslan yavrusunu avlıyor.

4. Kenya'nın Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda savaşçı kartal, aslan yavrusunu avlıyor.

5. Eşek arısı yumurtaları

5. Eşek arısı yumurtaları
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6. Korkunç Örümcek Adam ve Mantis

6. Korkunç Örümcek Adam ve Mantis

7. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.

7. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.

8. Yemek hazır

8. Yemek hazır

9. Bir tırtılı kemiren Mantis

9. Bir tırtılı kemiren Mantis

10. Avını yakalamış

10. Avını yakalamış
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11. Başka bir karıncanın kesik kafasına sahip kırmızı karınca hala antenini ısırıyor

11. Başka bir karıncanın kesik kafasına sahip kırmızı karınca hala antenini ısırıyor

12. Bu gerçek

12. Bu gerçek

13. Bu da ne?

13. Bu da ne?

14. Kıvrılmış bir Spirobolid kırkayak

14. Kıvrılmış bir Spirobolid kırkayak

15. Peygamberdevesi

15. Peygamberdevesi

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