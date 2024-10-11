Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın korkutucu yüzünü görmeye hazır mısınız? İşte Reddit'ten derlediğimiz bu haftanın yeni ürkütücü fotoğrafları...
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1. Albino kookaburra yılan yiyor
2. Peygamberdevesi öğle yemeği vakti
3. Bir eşek arısını taşıyan tekerlek böceği
4. Kenya'nın Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda savaşçı kartal, aslan yavrusunu avlıyor.
5. Eşek arısı yumurtaları
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6. Korkunç Örümcek Adam ve Mantis
7. Atmaca akşam yemeği için bir Güvercin yakalamaya karar veriyor.
8. Yemek hazır
9. Bir tırtılı kemiren Mantis
10. Avını yakalamış
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11. Başka bir karıncanın kesik kafasına sahip kırmızı karınca hala antenini ısırıyor
12. Bu gerçek
13. Bu da ne?
14. Kıvrılmış bir Spirobolid kırkayak
15. Peygamberdevesi
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