Güney Kutbu'nda Yaşayan Balıklar Buz Gibi Sularda Nasıl Oluyor da Hayatta Kalabiliyor?

Eğer evinizde bir japon balığı beslediyseniz, bu sevimli yaratıkların ne kadar hassas olduğunu bilirsiniz. Su sıcaklığındaki en ufak bir değişiklik bile balığınızın sağlığını etkileyebilir.

Peki, Güney Kutbu’nun buz gibi sularında yüzen balıklar nasıl hayatta kalıyor?

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