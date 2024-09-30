Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın kendine hayran bırakan yüzü kadar, bir o kadar da korkutucu yüzü var. İşte sizler için Reddit'ten derlediğimiz doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf...
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1. Kaplumbağa bir arı kovanının altında solucanları yiyor
2. Kaliforniya akbabası
3. Üzerine ağaç düşmesi sonucu ölen ayı
4. Tavşan sürprizi
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5. Bir balık kartalı avıyla birlikte tünedi
6. ''Bu talihsiz kalamar kasırga yoluyla en az 250 mil yol kat ederek Atlanta'ya ulaştı''
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7. ''Geçen gün aracımın ön camında benekli fener sinekleri çiftleşiyordu.''
8. ''Joro Örümceği Akşam Yemeğini Çiğniyor''
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9. Serengeti'de bir zebrayı yiyen aslan
10. ''Örümcek anne çocuklarına bakıyor''
11. Kalanlar
12. Hoodwinker Güneş Balığı Hug Point Eyalet Parkı plajına vurdu
13. ''Anne kurt örümceği Yavrularını sırtında taşır''
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14. ''Yüzünün yarısı olmayan geyik''
15. Alaska'da kadifesini döken karibu
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