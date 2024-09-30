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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 14:06

Doğanın kendine hayran bırakan yüzü kadar, bir o kadar da korkutucu yüzü var. İşte sizler için Reddit'ten derlediğimiz doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf...

Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarını İncelemeyi Unutmayın👇

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1. Kaplumbağa bir arı kovanının altında solucanları yiyor

1. Kaplumbağa bir arı kovanının altında solucanları yiyor

2. Kaliforniya akbabası

2. Kaliforniya akbabası

3. Üzerine ağaç düşmesi sonucu ölen ayı

3. Üzerine ağaç düşmesi sonucu ölen ayı

4. Tavşan sürprizi

4. Tavşan sürprizi

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5. Bir balık kartalı avıyla birlikte tünedi

5. Bir balık kartalı avıyla birlikte tünedi

6. ''Bu talihsiz kalamar kasırga yoluyla en az 250 mil yol kat ederek Atlanta'ya ulaştı''

6. ''Bu talihsiz kalamar kasırga yoluyla en az 250 mil yol kat ederek Atlanta'ya ulaştı''

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7. ''Geçen gün aracımın ön camında benekli fener sinekleri çiftleşiyordu.''

7. ''Geçen gün aracımın ön camında benekli fener sinekleri çiftleşiyordu.''

8. ''Joro Örümceği Akşam Yemeğini Çiğniyor''

8. ''Joro Örümceği Akşam Yemeğini Çiğniyor''
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9. Serengeti'de bir zebrayı yiyen aslan

9. Serengeti'de bir zebrayı yiyen aslan

10. ''Örümcek anne çocuklarına bakıyor''

10. ''Örümcek anne çocuklarına bakıyor''

11. Kalanlar

11. Kalanlar

12. Hoodwinker Güneş Balığı Hug Point Eyalet Parkı plajına vurdu

12. Hoodwinker Güneş Balığı Hug Point Eyalet Parkı plajına vurdu

13. ''Anne kurt örümceği Yavrularını sırtında taşır''

13. ''Anne kurt örümceği Yavrularını sırtında taşır''
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14. ''Yüzünün yarısı olmayan geyik''

14. ''Yüzünün yarısı olmayan geyik''

15. Alaska'da kadifesini döken karibu

15. Alaska'da kadifesini döken karibu

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