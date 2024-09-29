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Edward ve Bella? Paris Sokaklarında Evcil Kurduyla Dolaşan Kadın Görenleri Şaşkına Çevirdi

Edward ve Bella? Paris Sokaklarında Evcil Kurduyla Dolaşan Kadın Görenleri Şaşkına Çevirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 12:39 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 12:44

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Evcil hayvanlar, hangisi olursa olsun. insanların en yakın dostlarıdır. Onlar, insanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynarlar ve aynı zamanda insanların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarlar. Evcil hayvanlar, insanların hayatlarını zenginleştiren ve onlara eşlik eden canlılar olup, onların hayatlarına neşe ve mutluluk getirirler. Tabii herkesin aklına evcil hayvan denince kedi, köpek ya da kuş gelmiyor.

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Paris sokaklarında evcil kurtuyla gezen bir kadın görenleri şaşkına çevirdi.

Paris sokaklarında evcil kurtuyla gezen bir kadın görenleri şaşkına çevirdi.

Kadının ve hayvan dostunun o görüntüsüne "50 yıl sonra Edward ve Bella" yorumları yapıldı.

Kadının ve hayvan dostunun o görüntüsüne "50 yıl sonra Edward ve Bella" yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler;

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