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Siniriniz Bozulacak: İki Arkadaş Cansız Bir Mankeni Boyayıp Dakikalar İçinde Oturdukları Yerden Para Kazandı

Siniriniz Bozulacak: İki Arkadaş Cansız Bir Mankeni Boyayıp Dakikalar İçinde Oturdukları Yerden Para Kazandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 11:22

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İki sosyal medya kullanıcısı ilginç bir sosyal deneye imza attı. 'Hiçbir şey yapmadan para kazanmanın' mümkün olup olmadığını görmeye çalışan ikili bir vitrin mankenini boyayarak işlek bir meydana bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DATZYu...
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Üzerinde "Canlı Heykel" yazılı bir karton bulunan bu cansız manken insanların dikkatini kısa sürede çekti.

Üzerinde "Canlı Heykel" yazılı bir karton bulunan bu cansız manken insanların dikkatini kısa sürede çekti.

Mankeni bir süre inceleyen insanlar, ardından mankenin önündeki şapkaya para bırakmaya başladı.

Mankeni bir süre inceleyen insanlar, ardından mankenin önündeki şapkaya para bırakmaya başladı.

Deneyi yapan ikili ise kazandıkları parayı uzaktan biralarını yudumlarken dürbün ile izledi.

İşte o deney;

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