Siniriniz Bozulacak: İki Arkadaş Cansız Bir Mankeni Boyayıp Dakikalar İçinde Oturdukları Yerden Para Kazandı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DATZYu...
İki sosyal medya kullanıcısı ilginç bir sosyal deneye imza attı. 'Hiçbir şey yapmadan para kazanmanın' mümkün olup olmadığını görmeye çalışan ikili bir vitrin mankenini boyayarak işlek bir meydana bıraktı.
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Üzerinde "Canlı Heykel" yazılı bir karton bulunan bu cansız manken insanların dikkatini kısa sürede çekti.
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Mankeni bir süre inceleyen insanlar, ardından mankenin önündeki şapkaya para bırakmaya başladı.
İşte o deney;
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