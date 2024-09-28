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Jest Yapmak İsterken Felakete Sebep Oluyordu: Hediye Ettiği Gülü Alan Kadının Ayağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı

Jest Yapmak İsterken Felakete Sebep Oluyordu: Hediye Ettiği Gülü Alan Kadının Ayağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 21:19

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Sosyal medyada insanlar, daha fazla takipçi için dikkat çekici videolara imza atmaya devam ediyor. Son dönemde ilginç şakalar, akımlar yerini tatlı jestler ve yardım videolarına bıraktı. Hatta sosyal medya adeta bir 'iyilik' yarışına sahne oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DASpK3CtILz/
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Bir sosyal medya kullanıcısı, sokakta rastgele insanlara gül dağıttı bir video çekmek istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, sokakta rastgele insanlara gül dağıttı bir video çekmek istedi.

Fakat yürüyen merdivenlerde gül uzattığı bir kadının ayağı merdivene sıkışınca, felaketin eşiğinden dönüldü.

Fakat yürüyen merdivenlerde gül uzattığı bir kadının ayağı merdivene sıkışınca, felaketin eşiğinden dönüldü.

İşte o anlar;

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