Bir Polis Sokak Müzisyenlerine Ceza Verecek Gibi Yaklaşıp Şarkı Söylemeye Başlayınca Eğlenceli Anlar Yaşandı

Dünya genelinde, sokak müzisyenleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle yasal düzenlemeler ve kolluk kuvvetlerinin tutumu, bu sanatçıların en büyük engellerinden biri haline geliyor. Farklı kültürlerin melodilerini sokaklara taşıyan bu yetenekli bireyler, çoğu zaman polis müdahalesiyle karşılaşıyorlar.
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Berlin'de bir polis sokakta müzik yapan iki gencin yanına, onları uyaracak gibi yaklaşınca müzisyenler panik yaptı.
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Fakat polis mikrofonu alıp Dolly Parton'ın Jolene şarkısını söyleyen gençlere eşlik edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
İşte o anlar;
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Çünkü onlar mutlu ve özgür, ekonomik olarak iyiler. yinede bizi kıskanıyorlar ayıp ediyorlar..