Kanada 6 Şubat'ı Unutmadı: Geçtiğimiz Yılın En Acı Fotoğrafı Seçilen O Kare Hala Montreal'de Sergileniyor

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mert.ksr7/vid...
6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin acısı hala birçoğumuz için ilk günkü gibi taze. 11 ilimizi birden etkileyen felakette sayısız acı yaşandı. Depremin yaşandığı bölgede bugün hala halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Kanada da 6 Şubat felaketini hala unutmadı.
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Deprem felaketinde enkaz altında kalan kızının başında bekleyen babanın görüntüsü kalplerimizi acıtmış, o görüntü tüm dünyada da çok konuşulmuştu.
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Montreal'de bir Türk, Kanada'da geçtiğimiz yılın en acı fotoğrafı seçilen o karenin bugün hala sergilendiği gördü.
İşte o müze;
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