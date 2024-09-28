Görüş Bildir
Haberler
Video
Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı

Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 22:52 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 23:00

İçerik Devam Ediyor

Manifest kavramını son dönemde sıkça duyuyoruz. Bu kavramın herhangi bir şey ifade etmediğini düşünenler kadar manifest meselesine tamamen inananlar da var. Bir çift, yaşadıkları olayla bu kavram üzerine düşündürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eliifyilmam/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir çift önce bir tiyatro oyununda canlandırdıkları tüm olayları bire bir yaşadı.

Bir çift önce bir tiyatro oyununda canlandırdıkları tüm olayları bire bir yaşadı.

Evlilik teklidi ardından gelen askerliğe, en sonunda Boston'a taşınmaya kadar her detayı yaşayan çift "Manifesto budur" dedirtti.

Evlilik teklidi ardından gelen askerliğe, en sonunda Boston'a taşınmaya kadar her detayı yaşayan çift "Manifesto budur" dedirtti.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın