Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eliifyilmam/v...
Manifest kavramını son dönemde sıkça duyuyoruz. Bu kavramın herhangi bir şey ifade etmediğini düşünenler kadar manifest meselesine tamamen inananlar da var. Bir çift, yaşadıkları olayla bu kavram üzerine düşündürdü.
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Bir çift önce bir tiyatro oyununda canlandırdıkları tüm olayları bire bir yaşadı.
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Evlilik teklidi ardından gelen askerliğe, en sonunda Boston'a taşınmaya kadar her detayı yaşayan çift "Manifesto budur" dedirtti.
İşte o video;
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