Altın Dolu Sandık Nerede? Bir Aile Gökkuşağını Takip Ederek Bitiş Noktasını Görüntüledi

Renkli ve ışıltılı görüntüsüyle gökkuşağı, en büyüleyici doğa olaylarından biri. Gökkuşağı, ışığın kırılması ve yansıması sonucu oluşur ve bu süreç, fizik ve optik bilimlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak, gökkuşağının bilimsel açıklaması bile onun büyüsünü azaltmaz. Bu eşsiz doğa olayı, birçok kültürde ve mitolojide yer edinmiş, hakkında çeşitli efsaneler ve hikayeler nesilden nesile aktarılmıştır.
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Bir aile, araç ile takip ederek gökkuşağının bitiş noktasını buldu.
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Pek çok kişinin merakını gideren o görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o görüntüler;
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