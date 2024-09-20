Bir Restoran Hazırladığı Doğum Günü Pastasına Yanlışlıkla Havai Fişek Koyunca Ortalık Savaş Alanına Döndü

Özel günlerinizde, bazı mekanlar sizin adınıza tatlı sürprizler düzenleyebilir. Sizin tek yapmanız gereken, bu özel anınızı yaşamak ve tadını çıkarmaktır. Fakat bazen tüm ipleri başkasının eline bırakmak pek de hoş olmayabilir.
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Bir restoran, doğum günü kutlanacak olan kadının pastasına yanlışlıkla havai fişek koydu.
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Her şeyin güzel başladığı doğum gününde mekan bir anda savaş alanına döndü.
İşte o anlar;
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