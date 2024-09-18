Lezzetiyle Nam Salmıştı: Fransa'nın Meşhur Tatlısının Sunumu Hayal Kırıklığına Uğrattı

Son zamanlarda restoranlar, sunum konusunda adeta bir rekabete girişmiş durumda. Her biri, diğerinden daha etkileyici ve göz alıcı bir sunum yapabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde. Fakat ortaya her zaman etkileyici sonuçlar çıkmıyor. Bazıları için sadece dikkat çekmek yetiyor. Tıpkı Fransa'nın viral olan tatlısı gibi.