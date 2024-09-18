Görüş Bildir
Haberler
Video
Lezzetiyle Nam Salmıştı: Fransa'nın Meşhur Tatlısının Sunumu Hayal Kırıklığına Uğrattı

Lezzetiyle Nam Salmıştı: Fransa'nın Meşhur Tatlısının Sunumu Hayal Kırıklığına Uğrattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 23:50

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda restoranlar, sunum konusunda adeta bir rekabete girişmiş durumda. Her biri, diğerinden daha etkileyici ve göz alıcı bir sunum yapabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde. Fakat ortaya her zaman etkileyici sonuçlar çıkmıyor. Bazıları için sadece dikkat çekmek yetiyor. Tıpkı Fransa'nın viral olan tatlısı gibi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_8D_5...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fransa'da yapılan 'çikolatalı mousse' sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Lezzeti dilden dile dolanınca da pek çok kişi bu tatlıyı denemek için Fransa'ya gitti.

Fransa'da yapılan 'çikolatalı mousse' sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Lezzeti dilden dile dolanınca da pek çok kişi bu tatlıyı denemek için Fransa'ya gitti.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu efsane tatlının en az kendisi kadar efsane sunumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu efsane tatlının en az kendisi kadar efsane sunumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını paylaştı.

İşte o sunum;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın