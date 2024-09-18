Lezzetiyle Nam Salmıştı: Fransa'nın Meşhur Tatlısının Sunumu Hayal Kırıklığına Uğrattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_8D_5...
Son zamanlarda restoranlar, sunum konusunda adeta bir rekabete girişmiş durumda. Her biri, diğerinden daha etkileyici ve göz alıcı bir sunum yapabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde. Fakat ortaya her zaman etkileyici sonuçlar çıkmıyor. Bazıları için sadece dikkat çekmek yetiyor. Tıpkı Fransa'nın viral olan tatlısı gibi.
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Fransa'da yapılan 'çikolatalı mousse' sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Lezzeti dilden dile dolanınca da pek çok kişi bu tatlıyı denemek için Fransa'ya gitti.
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Bir sosyal medya kullanıcısı bu efsane tatlının en az kendisi kadar efsane sunumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını paylaştı.
İşte o sunum;
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