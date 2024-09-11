Banyoya Zor Yetişti! Bir Damat Kız İsteme Merasimi Sırasında Gelinin Hazırladığı Kahve Karışımını İçince Kustu

Kız isteme törenlerinde gerçekleştirilen tuzlu kahve ritüeli, günümüzde hala sürdürülmekte bildiğiniz üzere. Hatta günümüzde bunu bir adım öteye taşıyıp kahveye tuzdan daha beter ürünler de karıştırılıyor. Fakat eğlenmek amacıyla gerçekleştirilen bu ritülen sonu her zaman eğlenceli bitmiyor.
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Bir kız isteme merasiminde gelin kahveye tuz ve biber attı.
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Kahveyi içer içmez midesi bulanan damat banyoya zor yetişti.
İşte o anlar;
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Şu demode seyleri bırakın artık, hiç bir örf adet gelenek bu saçmalığa ışık tutmasın.. Tuzlu kahve ne ya 🤮