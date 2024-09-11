Bir Genç Verdiği Küçücük Bir Notla Birkaç Dakika Önce Tartışma Yaşayan Ailenin Gününü Güzelleştirdi

Daha önce bir simitçiye verdiği notla hem simitçinin hem izleyenlerin kalbini pamuk gibi yapan gencin videosu viral olmuştu hatırlarsanız. Tüm Türkiye'nin kalbine dokunan o videonun ardından genç ve simitçi bir araya gelmişti.
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Aynı genç bu sefer de parkta oturan bir aileye tatlı bir not verdi.
Dakikalar önce bir tartışma yaşadıklarını söyleyen ailenin yaşadığı mutluluk bir kere daha kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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