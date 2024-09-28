Hayvanlar da Tıpkı Bizim Gibi Rüya Görürler mi?
Hayvanlar da Tıpkı Bizim Gibi Rüya Görürler mi?
Evcil hayvanınızı uyurken titrerken ya da patilerini oynatırken gördüğünüzde, rüya mı görüyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Peki, hayvanlar gerçekten rüya görüyor mu?
Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için birçok araştırma yaptı.
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Hayvanların zihinsel yetenekleri ve davranışları uzun zamandır insanların ilgisini çekiyor. Hatta eski Yunanlı filozof Aristotle, “sadece insanlar değil, köpekler de uykularında havlayarak rüya gördüklerini gösterirler” demişti.
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Eski gözlemlerden modern bilime kadar hayvanların ne kadar zeki olabileceğini öğrenmiş durumdayız. Ancak zeki olmaları rüya görebildikleri anlamına mı geliyor?
Uzun yıllar boyunca uykunun pasif bir süreç olduğu, beynin bu sırada sadece dinlendiği düşünülüyordu. Ancak 1950’lerde REM uykusu keşfedildiğinde, beynimizin uykuda da oldukça aktif olduğu anlaşıldı.
REM, yani hızlı göz hareketi uykusu sırasında beynimiz, uyanıkken olduğu kadar aktif olabilir.
Beynin bu elektriksel aktivitelerini ölçen EEG cihazları ile insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, REM uykusundan uyandırılan kişilerin canlı ve ayrıntılı rüyalar gördüklerini hatırladıkları keşfedildi. Peki, bu sadece insanlar için mi geçerli?
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Bilim insanları, hayvanların beyin aktivitelerini ölçerek onların da REM uykusu yaşadıklarını buldular.
Farelerin, gelecekte keşfedecekleri yerler hakkında rüyalar gördükleri, kuşların ise uykularında şarkılar söyledikleri bile tespit edildi.
Yine de bu durum tüm hayvanlar için geçerli değil. Özellikle REM uykusu göstermeyen böcekler ve bazı su canlılarının rüya görmediği düşünülüyordu.
Ancak son araştırmalar, bazı böceklerin de rüya görebileceğine dair ipuçları buldu. 2022 yılında yapılan bir çalışmada, zıplayan örümceklerin REM uykusuna benzer belirtiler gösterdiği keşfedildi.
İnsanlar, REM uykusu yaşayan tek tür değil. Birçok hayvanın beyinleri de uykuda bizimkine benzer aktiviteler sergiliyor. Yani rüya görmek, hatta kabuslar görmek sadece bizlere özgü değil.
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