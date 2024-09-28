Hayvanlar da Tıpkı Bizim Gibi Rüya Görürler mi?

Evcil hayvanınızı uyurken titrerken ya da patilerini oynatırken gördüğünüzde, rüya mı görüyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Peki, hayvanlar gerçekten rüya görüyor mu?

Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için birçok araştırma yaptı.

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