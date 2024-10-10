Köpek Balıkları Suyun Altında Nasıl Oluyor da Kilometrelerce Ötedeki Kan Kokusunu Alabiliyor?
Köpek Balıkları Suyun Altında Nasıl Oluyor da Kilometrelerce Ötedeki Kan Kokusunu Alabiliyor?
Köpek balıklarının kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiği yaygın bir söylentidir. Peki bu ne kadar doğru ve köpek balıkları su altında gerçekten nasıl koku alır?
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Tıpkı bizde olduğu gibi köpek balıklarının da burunlarının önünde iki burun deliği bulunur. Ancak bizden farklı olarak burun delikleri nefes almak için değil, suyun içeri girip çıkması ve kokuyu taşıyan partikülleri taşıması içindir.
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Burun deliklerinin içinde, koku alma rozetleri adı verilen lamella adı verilen sensör hücrelerle kaplı yapılar bulunur. Bu hücreler, koku partiküllerini algılayarak beyne sinyaller gönderir.
Sinyaller, köpek balığının beynindeki koku alma lobunda çözülür ve sudaki hangi kokuların mevcut olduğunu köpek balığına bildirir.
Yani köpek balıklarının koku alma sistemi, bizimkine oldukça benzerdir. Tek fark, onların burunlarının suyun içindeki kokuları, bizimkinin ise havadaki kokuları algılayacak şekilde evrimleşmiş olmasıdır.
Hepimiz köpek balıklarının bir damla kanı kilometrelerce öteden koklayabileceği efsanesini duymuşuzdur. Ancak bu iddianın pek gerçekçi olmadığını söylemek için bilim insanı olmaya gerek yok!
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Kanın suyun içinde kilometrelerce yol kat etmesi zaman alır ve suyun akıntısı da bu süreci etkiler. Ancak şu bir gerçek ki köpek balıkları, burunlarına ulaşan kokuların kaynağını inanılmaz bir hassasiyetle tespit edebilir.
Bunun sebebi, köpek balıklarının "stereo" koku alma yeteneğine sahip olmasıdır. Bir koku, burun deliğine diğerinden biraz daha hızlı ulaştığında bu fark, köpek balığına kokunun hangi yönden geldiğini söyler ve avlarının kokusunu takip edebilirler.
Farklı köpek balığı türleri, farklı koku alma hassasiyetlerine sahiptir. Bazı türlerin, bir milyon su parçası içindeki tek bir damla kanı bile algılayabildiği bildirilmektedir.
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