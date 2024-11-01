Kulağa Hoş Gelse de Sonuçlar Felaket: Tüm Böcekler Yok Olsaydı Dünya Ne Hale Gelirdi?

Düşünsenize, artık ne bir sinek vızıltısı ne de bir böcek ısırığı var. Piknikler daha keyifli, bahçede çalışmak daha huzurlu olurdu. Fakat bu huzur dolu dünyanın bedeli ne olurdu dersiniz?

Evet, böcekler aslında doğanın dengesi için sandığınızdan çok daha kritik bir rol oynuyor!

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