Kulağa Hoş Gelse de Sonuçlar Felaket: Tüm Böcekler Yok Olsaydı Dünya Ne Hale Gelirdi?
Kulağa Hoş Gelse de Sonuçlar Felaket: Tüm Böcekler Yok Olsaydı Dünya Ne Hale Gelirdi?
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Böcekler, çoğumuz için yalnızca rahatsız edici varlıklar. Sivri bacaklar, tüylü vücutlar ve kan emici ağız yapılarıyla korku salan bu canlıların aynı zamanda ölümcül hastalıklar taşıyabilmesi, imajlarını daha da pekiştiriyor.
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Sivrisinekler, her yıl cinayetlerden daha fazla insan ölümüne sebep olurken Zika ve sıtma gibi hastalıkları yayarak büyük tehdit oluşturuyorlar.
Ancak tüm böcekler zararlı değil! Hatta %90’ı gezegenimize ve bizlere faydalı. Yine de bu bilgi sizi böceklere karşı daha hoşgörülü yapar mıydı?
Dünyadaki tüm böcekler yok olsa, bundan ilk etkilenecek olan çiftçiler olurdu. İlk başta böcek zararlıları ortadan kalktığı için tarım daha kolay görünebilir.
Ancak böceklerin yokluğu tarım verimini artırmak yerine, yiyecek kaynaklarını kökten tehdit ederdi. Böcekler yalnızca zararlı değil, aynı zamanda birçok canlının da temel besin kaynağı.
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Kuşlar, sürüngenler ve kurbağalar gibi küçük hayvanlar, böcekleri ana besin kaynakları olarak tüketiyor. Böcekler ortadan kaybolunca, bu hayvanlar hızla yok olur ve besin zinciri bozulur.
Sonuç olarak nihai etkisi, biz insanlara kadar ulaşan geniş çaplı bir açlık kriziyle yüz yüze kalırız.
Böceklerin gezegenimizdeki polen taşıyıcılar olarak da büyük bir işlevi var. Çiçekli bitkilerin %85’i, polenlerin böcekler tarafından taşınmasıyla üreyebiliyor.
Arılar, kelebekler, yaban arıları ve sinekler gibi polinatörler, yiyeceklerimizin %50-90’ını oluşturan bu bitkilerin üremesine katkı sağlıyor.
Bu polinatörler olmadan, sebze, meyve, pirinç ve buğday gibi temel gıdalar yetiştirilemezdi. Beslenme türümüz ne olursa olsun, yiyecek kaynakları hızla tükenir ve açlıktan ölmeye mahkum olurduk.
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