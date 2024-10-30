Karıncalar Nasıl Oluyor da Kendi Ağırlıklarının Binlerce Katını Taşıyabiliyor?

Bir karıncanın kendisinden çok daha büyük bir yaprak ya da yiyeceği sırtlayıp taşıması günlük hayatta çoğumuz için sıradan bir görüntü olabilir.

Peki bu minik canlıların, ağırlıklarının binlerce katını kaldırabilmelerinin arkasında nasıl bir mekanizma var?

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