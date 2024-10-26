Kediler Neden Kedigil Ailesinden Gelmesine Rağmen Kaplanlar Gibi Kükreyemiyor?
Kediler Neden Kedigil Ailesinden Gelmesine Rağmen Kaplanlar Gibi Kükreyemiyor?
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Kedilerimiz aslında mırlamalarıyla büyük bir avantaja sahip. Mırlama yeteneği tüm kedigillerde yaygın bir özellik ve nefes alıp verirken bile devam eden benzersiz bir ses.
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Bu yetenek küçük kediler, vaşaklar, pumalar, ocelotlar ve hatta çitalar gibi birçok kedi türünde ortak. Buna karşın, kükreyebilme özelliği çok daha nadir bir özellik olarak belirli bir kedi soyunda gelişmiş.
Aslan, kaplan, jaguar ve leopar gibi büyük kediler kükreyebilmek için özel bir ses sistemi geliştirmişler.
Kedilerin çıkardığı tüm sesler, insanlarda olduğu gibi gırtlaktan gelir. Ancak kedigillerin kükreyip kükreyememesinde temel rol oynayan şey, ses kutusunda bulunan hiyoid kemikleri ve ses tellerinin yapısı.
Özellikle büyük kedilerde hyoid kemikler, epihyoid adı verilen esnek bir kıkırdak ile donatılmış durumda. Kıkırdak yapı, gırtlağın daha derine yerleşmesini sağlayarak düşük frekanslı, derin bir sesin ortaya çıkmasını sağlıyor.
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Esnek yapının avantajı ise büyük kedilere kükreyerek kendilerini savunma ve bölgelerini işaretleme gücü veriyor.
Kedilerdeki mırlama, oldukça hızlı kas hareketleriyle üretilen özel bir ses. Küçük kedilerin ses telleri bu yeteneğe uyum sağlamışken, kükreyen büyük kedilerdeki ses telleri çok daha kalın ve güçlü, dolayısıyla mırıldanma yerine kükreyebiliyorlar.
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