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İntikamın Böylesi: Aldatılan Kadın Sevgilisini Sınır Dışı Ettirdi

İntikamın Böylesi: Aldatılan Kadın Sevgilisini Sınır Dışı Ettirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 10:38

ABD'de meydana gelen bir olayda, aldatılan kadının intikam alma hikayesi herkesi şaşırttı. Genç kadın, kendisini aldattığını öğrendiği sevgilisini 'lunaparka gidiyoruz' diye kandırdıktan sonra ülkeden sınır dışı ettirdi!

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Bugüne kadar pek çok aldatılma hikayesi duymuşsunuzdur. Alınan intikamların birçoğu da hepimizin içinin yağlarını eritiyor.

Bugüne kadar pek çok aldatılma hikayesi duymuşsunuzdur. Alınan intikamların birçoğu da hepimizin içinin yağlarını eritiyor.

Bu kez ABD'de yaşanan bir olay, oldukça şaşırtıcıydı. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını nasıl öğrendiğini ve ondan nasıl intikam aldığını anlattı.

Aldatılan kadın, ABD'de kaçak olarak yaşayan sevgilisini sınır dışı ettirdi. Üstelik sevgilisini "lunaparka gidiyoruz" diye kandırdı.

Aldatılan kadın, ABD'de kaçak olarak yaşayan sevgilisini sınır dışı ettirdi. Üstelik sevgilisini "lunaparka gidiyoruz" diye kandırdı.

Sevgilisinin telefonunda aldatıldığına dair kanıtlar bulan kadın, sevgilisini lunaparka gidiyoruz diyerek arabaya bindirmişti. Sevgilisi ise yol boyunca uyudu, nereye gittiklerinin farkında değildi.

Kadın, yolculuk sırasında durursa erkek arkadaşının haritalardan yola bakacağını bildiği için, buna karşı da önlem aldı.

Kadın, yolculuk sırasında durursa erkek arkadaşının haritalardan yola bakacağını bildiği için, buna karşı da önlem aldı.

Sevgilisinin yolculuğa çıkmadan önce tuvalet ihtiyaçlarını gidermesini söyledi. Ayrıca 'lunaparka gidiyoruz' demesinin de bir sebebi vardı.

Sevgilisi, lunaparka gidebilmek için kimliğini ve cüzdanını yanına alacaktı.

TikTok'ta milyonlarca izlenen videoda, aldatılan kadın "madem beni aldattın, seni burada bırakıyorum" diyerek sevgilisini Meksika sınırında bıraktı.

TikTok'ta milyonlarca izlenen videoda, aldatılan kadın "madem beni aldattın, seni burada bırakıyorum" diyerek sevgilisini Meksika sınırında bıraktı.

Kullanıcıların 'beğenmediği ürünü iade etmiş' yorumu ise olayın özeti gibi!

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