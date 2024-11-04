İntikamın Böylesi: Aldatılan Kadın Sevgilisini Sınır Dışı Ettirdi
İntikamın Böylesi: Aldatılan Kadın Sevgilisini Sınır Dışı Ettirdi
ABD'de meydana gelen bir olayda, aldatılan kadının intikam alma hikayesi herkesi şaşırttı. Genç kadın, kendisini aldattığını öğrendiği sevgilisini 'lunaparka gidiyoruz' diye kandırdıktan sonra ülkeden sınır dışı ettirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar pek çok aldatılma hikayesi duymuşsunuzdur. Alınan intikamların birçoğu da hepimizin içinin yağlarını eritiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aldatılan kadın, ABD'de kaçak olarak yaşayan sevgilisini sınır dışı ettirdi. Üstelik sevgilisini "lunaparka gidiyoruz" diye kandırdı.
Kadın, yolculuk sırasında durursa erkek arkadaşının haritalardan yola bakacağını bildiği için, buna karşı da önlem aldı.
TikTok'ta milyonlarca izlenen videoda, aldatılan kadın "madem beni aldattın, seni burada bırakıyorum" diyerek sevgilisini Meksika sınırında bıraktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın