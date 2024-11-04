"Birine Aşık Olsanız Ona Neler Yapardınız" Sorusuna Tavlama Garantisiz Yanıtlar Veren Kişiler

Bir Twitter kullanıcısının 'Birine aşık olsanız, ona neler yapardınız/derdiniz?' sorusuna aldığı cevaplar hem komik hem de düşündürücü!

İşte sosyal medyada paylaşılan bazı ilginç taktikler: (Tabii bu taktikleri uygular mısınız o da size kalmış 😂)