"Birine Aşık Olsanız Ona Neler Yapardınız" Sorusuna Tavlama Garantisiz Yanıtlar Veren Kişiler
"Birine Aşık Olsanız Ona Neler Yapardınız" Sorusuna Tavlama Garantisiz Yanıtlar Veren Kişiler
Bir Twitter kullanıcısının 'Birine aşık olsanız, ona neler yapardınız/derdiniz?' sorusuna aldığı cevaplar hem komik hem de düşündürücü!
İşte sosyal medyada paylaşılan bazı ilginç taktikler: (Tabii bu taktikleri uygular mısınız o da size kalmış 😂)
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