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"Birine Aşık Olsanız Ona Neler Yapardınız" Sorusuna Tavlama Garantisiz Yanıtlar Veren Kişiler

"Birine Aşık Olsanız Ona Neler Yapardınız" Sorusuna Tavlama Garantisiz Yanıtlar Veren Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 09:48

Bir Twitter kullanıcısının 'Birine aşık olsanız, ona neler yapardınız/derdiniz?' sorusuna aldığı cevaplar hem komik hem de düşündürücü! 

İşte sosyal medyada paylaşılan bazı ilginç taktikler: (Tabii bu taktikleri uygular mısınız o da size kalmış 😂)

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