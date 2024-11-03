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Radyoda Çalan İlahiye Eşlik Ederken Kaza Yapan Sürücünün Verdiği Tepki Viral Oldu

Radyoda Çalan İlahiye Eşlik Ederken Kaza Yapan Sürücünün Verdiği Tepki Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 13:26

Bir sosyal medya kullanıcısının radyoda çalan bir ilahiye eşlik ederken kaza yaptığı anlar çok konuşuldu.

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Araba sürerken müzik dinlemeyi de, eşlik etmeyi severiz. Ama işler ciddiye binince söylemeyi bırakmak gerekiyor değil mi?😂

Bir sürücü, araba sürdüğü esnada radyoda çalan bir ilahiye eşlik ederken kaza yaptı. Olay anında yaşananlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Bir sürücü, araba sürdüğü esnada radyoda çalan bir ilahiye eşlik ederken kaza yaptı. Olay anında yaşananlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Kazanın ardından sürücünün olayın ciddiyetine rağmen ilahi söylemeye devam etmesi izleyenleri güldürdü.

Kazanın ardından sürücünün olayın ciddiyetine rağmen ilahi söylemeye devam etmesi izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar:

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
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