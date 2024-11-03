Güney Kore'de Gizlice Fotoğraf Çekenlere Verilen Caydırıcı Cezalar ''Darısı Ülkemizin Başına'' Dedirtti
Güney Kore'de Gizlice Fotoğraf Çekenlere Verilen Caydırıcı Cezalar ''Darısı Ülkemizin Başına'' Dedirtti
Sosyal medyada içerik üreten bir kişi, Güney Kore gezisi sırasında dikkatini çeken caydırıcı cezalarla ilgili önemli bir detayı paylaştı. Anlattıkları 'Darısı bizim ülkemize' dedirtti.
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Güney Kore'de gizli kamera olayları çok yaygın olduğu için hükümet bar takım caydıcı önlemler almış. Buna göre insanların gizlice fotoğrafını çekenler ya yüksek miktarda para cezası ödüyor ya da hapis cezası alıyor.
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Instagram’da @sinansaglamm kullanıcı adıyla içerik üreten bir kişi, Güney Kore'deki bu cezalar hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.
İşte o video:
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