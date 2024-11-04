Spiritüel Danışman Yağmur Güven’den Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeği: "Hayat Kaliteniz İçin Dikkat Edin"

Spiritüel danışman Yağmur Güven, sosyal medya takipçilerine, ruh sağlığı ve hayat kalitelerini korumaları adına uzak durulması gereken üç burç erkeğini açıkladı.
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En çok aldatan ve ciddi ilişki düşünmeyen burçlar arasında birinci sırada Yay burcu erkeği yer alırken, onu Kova ve Yengeç burcu erkekleri izledi.
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Güven, bu burçların ilişkilerde güven ve sadakat konularında sorun yaratabildiğini belirterek detaylarıyla paylaştı.
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