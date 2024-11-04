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Spiritüel Danışman Yağmur Güven’den Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeği: "Hayat Kaliteniz İçin Dikkat Edin"

Spiritüel Danışman Yağmur Güven’den Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeği: "Hayat Kaliteniz İçin Dikkat Edin"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 19:02

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Spiritüel danışman Yağmur Güven, sosyal medya takipçilerine, ruh sağlığı ve hayat kalitelerini korumaları adına uzak durulması gereken üç burç erkeğini açıkladı.

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En çok aldatan ve ciddi ilişki düşünmeyen burçlar arasında birinci sırada Yay burcu erkeği yer alırken, onu Kova ve Yengeç burcu erkekleri izledi.

En çok aldatan ve ciddi ilişki düşünmeyen burçlar arasında birinci sırada Yay burcu erkeği yer alırken, onu Kova ve Yengeç burcu erkekleri izledi.

Güven, bu burçların ilişkilerde güven ve sadakat konularında sorun yaratabildiğini belirterek detaylarıyla paylaştı.

Güven, bu burçların ilişkilerde güven ve sadakat konularında sorun yaratabildiğini belirterek detaylarıyla paylaştı.

İşte detaylar👇🎥

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