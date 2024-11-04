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Okula Gitmeyip Tekelde Çalışan Genç Kızın Sokak Röportajındaki Sözleri Yürekleri Dağladı

Okula Gitmeyip Tekelde Çalışan Genç Kızın Sokak Röportajındaki Sözleri Yürekleri Dağladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 16:42

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Okula gitmeyip tekel bayisinde çalıştığını belirten genç kız, hayatın zorluklarını anlatırken hepimize duygusal anlar yaşattı. Video @sozhakki isimli TikTok hesabından paylaşıldı.

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Sokak röportajında konuşan genç kız, eğitimine devam edemediğini ve çalıştığı işten kazandığı paranın büyük kısmının üvey annesine gittiğini ifade etti.

Sokak röportajında konuşan genç kız, eğitimine devam edemediğini ve çalıştığı işten kazandığı paranın büyük kısmının üvey annesine gittiğini ifade etti.

Hayatın ağır yükünü sırtında taşıyan genç kız, "Bu hayatı bilen insanlar nasıl yaşandığını bilirler." diyerek adeta yürekleri dağladı.

Hayatın ağır yükünü sırtında taşıyan genç kız, "Bu hayatı bilen insanlar nasıl yaşandığını bilirler." diyerek adeta yürekleri dağladı.

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