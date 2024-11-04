Okula Gitmeyip Tekelde Çalışan Genç Kızın Sokak Röportajındaki Sözleri Yürekleri Dağladı

Okula gitmeyip tekel bayisinde çalıştığını belirten genç kız, hayatın zorluklarını anlatırken hepimize duygusal anlar yaşattı. Video @sozhakki isimli TikTok hesabından paylaşıldı.
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Sokak röportajında konuşan genç kız, eğitimine devam edemediğini ve çalıştığı işten kazandığı paranın büyük kısmının üvey annesine gittiğini ifade etti.
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Hayatın ağır yükünü sırtında taşıyan genç kız, "Bu hayatı bilen insanlar nasıl yaşandığını bilirler." diyerek adeta yürekleri dağladı.
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