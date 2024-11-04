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Doğum Gününü İstanbul ile Kutlayan Motorcu Kadın Samimi Anlarıyla Kalpleri Isıttı

Doğum Gününü İstanbul ile Kutlayan Motorcu Kadın Samimi Anlarıyla Kalpleri Isıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 23:35

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Doğum gününü kutlamak için farklı bir yol seçen motorcu kadın, hazırladığı “Bugün benim doğum günüm, kutlamak için kornaya bas” pankartıyla İstanbul sokaklarında dolaşarak şehirle birlikte doğum gününü kutladı.

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İstanbul trafiğinde seyir halindeyken ona kornayla eşlik eden sürücüler, samimi ve eğlenceli anlara sebep oldu.

İstanbul trafiğinde seyir halindeyken ona kornayla eşlik eden sürücüler, samimi ve eğlenceli anlara sebep oldu.

Bazı sürücüler ise küçük hediyeler vererek bu anı daha da özel kıldı. “Doğum gününü İstanbul ile kutlamak” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.

Bazı sürücüler ise küçük hediyeler vererek bu anı daha da özel kıldı. “Doğum gününü İstanbul ile kutlamak” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.

İşte o anlar👇🎥

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