Doğum Gününü İstanbul ile Kutlayan Motorcu Kadın Samimi Anlarıyla Kalpleri Isıttı

Doğum gününü kutlamak için farklı bir yol seçen motorcu kadın, hazırladığı “Bugün benim doğum günüm, kutlamak için kornaya bas” pankartıyla İstanbul sokaklarında dolaşarak şehirle birlikte doğum gününü kutladı.
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İstanbul trafiğinde seyir halindeyken ona kornayla eşlik eden sürücüler, samimi ve eğlenceli anlara sebep oldu.
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Bazı sürücüler ise küçük hediyeler vererek bu anı daha da özel kıldı. “Doğum gününü İstanbul ile kutlamak” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.
İşte o anlar👇🎥
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