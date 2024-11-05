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70 Yaşındaki Anneannenin İlk Makyaj Heyecanı: "Deden Beğenir Beni"

70 Yaşındaki Anneannenin İlk Makyaj Heyecanı: "Deden Beğenir Beni"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 09:21

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70 yaşındaki bir anneanne, ilk makyaj deneyimini torununun ellerinde yaşadı. O anlar, sosyal medyada @mervekoksals adlı hesap üzerinden paylaşıldı.

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Torunu tarafından makyaj yapılan anneanne, bugüne kadar düğününde bile makyaj yaptırmadığını belirtti. İlk defa makyaj koltuğuna oturan yaşlı kadın, heyecanını gizleyemedi.

Torunu tarafından makyaj yapılan anneanne, bugüne kadar düğününde bile makyaj yaptırmadığını belirtti. İlk defa makyaj koltuğuna oturan yaşlı kadın, heyecanını gizleyemedi.

Torununun özenle yaptığı makyajın ardından aynaya bakan anneanne ve torununun samimi anları izleyenlerin içini ısıttı. 🥰

Torununun özenle yaptığı makyajın ardından aynaya bakan anneanne ve torununun samimi anları izleyenlerin içini ısıttı. 🥰

İşte o anlar👇🎥

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