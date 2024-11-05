70 Yaşındaki Anneannenin İlk Makyaj Heyecanı: "Deden Beğenir Beni"

70 yaşındaki bir anneanne, ilk makyaj deneyimini torununun ellerinde yaşadı. O anlar, sosyal medyada @mervekoksals adlı hesap üzerinden paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torunu tarafından makyaj yapılan anneanne, bugüne kadar düğününde bile makyaj yaptırmadığını belirtti. İlk defa makyaj koltuğuna oturan yaşlı kadın, heyecanını gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torununun özenle yaptığı makyajın ardından aynaya bakan anneanne ve torununun samimi anları izleyenlerin içini ısıttı. 🥰
İşte o anlar👇🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın