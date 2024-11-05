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Motorcu Kadından Cesur Müdahale: Motosiklet Hırsızını "Ben Polisim" Diyerek Durdurdu

Motorcu Kadından Cesur Müdahale: Motosiklet Hırsızını "Ben Polisim" Diyerek Durdurdu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 10:01

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Yoldan geçerken motosikletini iterek götürmeye çalışan birini gören kadın, ilk başta yardımcı olmak istedi ancak kısa süre sonra büyük bir hırsızlık girişimine tanık olduğunu fark etti.

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Yardım etmek için durduğu kişinin hırsız olduğunu fark eden kadın, cesurca “Ben polisim!” diyerek hırsızı durdurmayı başardı.

Yardım etmek için durduğu kişinin hırsız olduğunu fark eden kadın, cesurca “Ben polisim!” diyerek hırsızı durdurmayı başardı.

Kadının beklenmedik çıkışı karşısında panikleyen şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı. Hemen ardından gerçek polis ekiplerine durumu bildiren kadın, yaşadığı bu ilginç anı sosyal medyada paylaştı.

Kadının beklenmedik çıkışı karşısında panikleyen şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı. Hemen ardından gerçek polis ekiplerine durumu bildiren kadın, yaşadığı bu ilginç anı sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlar👇

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