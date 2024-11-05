Motorcu Kadından Cesur Müdahale: Motosiklet Hırsızını "Ben Polisim" Diyerek Durdurdu

Yoldan geçerken motosikletini iterek götürmeye çalışan birini gören kadın, ilk başta yardımcı olmak istedi ancak kısa süre sonra büyük bir hırsızlık girişimine tanık olduğunu fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yardım etmek için durduğu kişinin hırsız olduğunu fark eden kadın, cesurca “Ben polisim!” diyerek hırsızı durdurmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadının beklenmedik çıkışı karşısında panikleyen şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı. Hemen ardından gerçek polis ekiplerine durumu bildiren kadın, yaşadığı bu ilginç anı sosyal medyada paylaştı.
İşte o anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın