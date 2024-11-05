Trafikte Şarkısını Dinledikleri Müzisyenle Karşılaştılar: Müzisyen Ömer Öz’ün Samimi Tepkisi Kalpleri Isıttı

Trafikte müzisyen Ömer Öz’ün 'Yarım Kalan' isimli şarkısını dinleyen kişiler, yanlarındaki araçta şarkının sahibi Ömer Öz’ü fark edince heyecanla ona ulaşmaya çalıştı.
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Trafik ışıklarında durduklarında Ömer Öz ile iletişim kurmayı başaran kadın, o anları kameraya kaydetti ve ortaya içinizi ısıtacak görüntüler çıktı.
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"İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Ömer Öz’ün samimi tepkileri ve sıcak tavrı, sevenleri tarafından gülümsemeyle karşılandı.
İşte o anlar👇🎥
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