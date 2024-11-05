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Trafikte Şarkısını Dinledikleri Müzisyenle Karşılaştılar: Müzisyen Ömer Öz’ün Samimi Tepkisi Kalpleri Isıttı

Trafikte Şarkısını Dinledikleri Müzisyenle Karşılaştılar: Müzisyen Ömer Öz’ün Samimi Tepkisi Kalpleri Isıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 16:00

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Trafikte müzisyen Ömer Öz’ün 'Yarım Kalan' isimli şarkısını dinleyen kişiler, yanlarındaki araçta şarkının sahibi Ömer Öz’ü fark edince heyecanla ona ulaşmaya çalıştı.

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Trafik ışıklarında durduklarında Ömer Öz ile iletişim kurmayı başaran kadın, o anları kameraya kaydetti ve ortaya içinizi ısıtacak görüntüler çıktı.

Trafik ışıklarında durduklarında Ömer Öz ile iletişim kurmayı başaran kadın, o anları kameraya kaydetti ve ortaya içinizi ısıtacak görüntüler çıktı.

"İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Ömer Öz’ün samimi tepkileri ve sıcak tavrı, sevenleri tarafından gülümsemeyle karşılandı.

"İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Ömer Öz’ün samimi tepkileri ve sıcak tavrı, sevenleri tarafından gülümsemeyle karşılandı.

İşte o anlar👇🎥

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