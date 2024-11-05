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Galatasaray’ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Annesiyle Samimi Dans

Galatasaray’ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Annesiyle Samimi Dans

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 12:37

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın futbol koleksiyonu tanıtım etkinliğine katılarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Etkinlik sonrasında ailesiyle bir eğlence mekanına geçen genç futbolcu, burada annesiyle dans edip keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonrasında ailesiyle bir eğlence mekanına geçen genç futbolcu, burada annesiyle dans edip keyifli anlar yaşadı.

O samimi anlar, @_ilginsude isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Annesiyle dans ederken eğlenceli ve samimi tavırlarıyla izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan Barış Alper Yılmaz, bu sıcak görüntüleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Annesiyle dans ederken eğlenceli ve samimi tavırlarıyla izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan Barış Alper Yılmaz, bu sıcak görüntüleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

O samimi anlar için👇🎥

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