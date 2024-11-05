Galatasaray’ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Annesiyle Samimi Dans

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın futbol koleksiyonu tanıtım etkinliğine katılarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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Etkinlik sonrasında ailesiyle bir eğlence mekanına geçen genç futbolcu, burada annesiyle dans edip keyifli anlar yaşadı.
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Annesiyle dans ederken eğlenceli ve samimi tavırlarıyla izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan Barış Alper Yılmaz, bu sıcak görüntüleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
O samimi anlar için👇🎥
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